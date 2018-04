AS Roma | contro il Chievo vietato fallire Out Perotti e Strootman

Roma - campo rom da sgomberare ma i vigili sbattono contro la solidarietà. Così la Coop fa saltare il piano del comune : Continua la saga del Camping River, il campo rom a Prima Porta, periferia di Roma, che doveva essere il primo ad essere “superato” nell’ambito del piano rom messo in atto dall’amministrazione capitolina. A sette mesi dalla fine del servizio di gestione del campo, che sorge su un’area privata, stamane lo sgombero previsto di alcune famiglie ancora nei container e non rientranti del “programma di superamento” è stato di fatto “congelato” per 30 ...

Liverpool ospite della Lazio a Formello per la semifinale di Champions contro la Roma : Aria di derby anche in Champions League tra Roma e Lazio. Nel rispetto del detto 'il nemico del nemico diventa amico', in occasione della semifinale di ritorno della competizione continentale, in ...

Roma : Controlli a mercatino Quadraro : Roma – Gli agenti della Polizia Locale del Pics (Pronto Intervento centro Storico) e del VII Gruppo “Tuscolano” hanno eseguito numerosi Controlli. Questo nella zona del Quadraro. L’attività, finalizzata al ripristino del decoro urbano, ha portato al sequestro di 5 metri cubi di materiale vario. Le operazioni, disposte dal Comandante Stefano Napoli in accordo con la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, si sono ...

Incontro a Roma tra vertici Lega Pro - Lnd - Aic - Aiac e Aia : Si sono incontrati oggi a roma i vertici di Lega Pro, Lega nazionale dilettanti, Assocalciatori (Aic), Assoallenatori (Aiac) e Associazione italiana arbitri (Aia) “per analizzare la situazione del calcio e per confrontarsi sui temi di interesse comune. Il confronto proseguirà con incontri periodici”. Lo rende noto un comunicato. (Spr/AdnKronos) L'articolo Incontro a roma tra vertici Lega Pro, Lnd, Aic, Aiac e Aia sembra essere il ...

Roma - situazione fuori controllo : discariche e montagne di rifiuti : La situazione disastrosa di Ponte di Nona, municipio Vi di Roma, dove intorno ai cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti si sono formate ormai delle vere e proprie...

Pedica : pugno duro contro la Roma in Europa e ritorno a porte chiuse : Roma – Di seguito le parole di Stefano Pedica (Pd). “La Uefa, come fece con il Liverpool, deve sospendere la Roma dalle competizioni europee e far giocare a porte chiuse la partita di mercoledì prossimo all’Olimpico. La violenza dentro e fuori dagli stadi va punita severamente. Fatti come quelli avvenuti prima della partita Liverpool-Roma non devono mai più accadere. Non si può permettere a poche mele marce di rovinare il ...

Roma - Perotti e Strootman ko : contro il Chievo via al maxi turnover : Un rigore per tenere viva una flebile speranza, alla quale non sa nemmeno se potrà partecipare. Diego Perotti è in dubbio. Non solo per sabato , anzi, pressoché annunciato il forfait contro il Chievo, ...

Controlli Roma : 150 identificati - 38 multe e 2 arresti : Roma – Continuano i servizi di controllo, predisposti dai Carabinieri del Gruppo di Ostia. Finalizzati alla tutela della sicurezza nonché alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Solo nella giornata di ieri sono state impiegate numerose pattuglie. E attuati molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, conseguentemente al prevedibile aumento del traffico veicolare. Il bilancio e’ di 150 persone identificate e ...

Grande Fratello - Filippo Contri choc contro Aida Nizar : 'A Roma quelle come te le bruciano' : 'quelle come te, a Roma, le bruciano'. Parole choc, quelle di Filippo Contri nei confronti di Aida Nizar, che rendono ancora più tesa la situazione nella Casa del Grande Fratello. Dopo la lite con ...

ContRomano in Tangenziale - 2 morti. I periti : Mormile era consapevole : Oggi non ricorda, perché l'alcol gli ha creato un blackout nella memoria, ma al momento dell'inversione a U in Tangenziale e della guida Contromano che si concluse con un incidente e due morti, ...

Roma - tenta la truffa dello specchietto poi scappa contRomano e si schianta contro un'auto : Prima ha tentato una truffa dello specchietto, poi vedendo la polizia è scappato a bordo dell'auto e, nella fuga, è finito contro un altro veicolo in sosta. È accaduto in via Laurentina a Roma. L'auto,...