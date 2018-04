Apre al porto il sesto ristorante self-service della catena Pesceazzurro

Neve in Svizzera : ri Apre l’aeroporto di Ginevra dopo la sospensione dei voli : Riaperto l’aeroporto di Ginevra dopo una sospensione di meno di due ore dovuta alle forti nevicate: “Nonostante le condizioni meteo sfavore voli , l’aeroporto di Ginevra è attualmente aperto“, riferisce lo scalo sul suo sito, avvertendo tuttavia i passeggeri dei rischi di ritardi. Già ieri il traffico aereo era stato interrotto per diverse ore a causa della caduta di 15-20 cm di Neve nella regione. Negli ultimi giorni la ...

