eurogamer

: Apple: iniziati i lavori per un visore VR e AR proprietario #Apple - Eurogamer_it : Apple: iniziati i lavori per un visore VR e AR proprietario #Apple -

(Di sabato 28 aprile 2018)sta realizzando un headset per la realtà virtuale e quella aumentata il quale combinerebbe entrambe le tecnologie e farà uso dei chip proprietari dell'azienda, riporta Theverge.Secondo quanto riferito dalla fonte vicina all'azienda, ilmuoverà i suoi primi passi sul mercato nel 2020.Per il momento le informazioni riguardo ilsono molto limitate: si parla di un headset da sogno con una tecnologia al momento mai vista sul mercato. Monterà due display 8K, uno per occhio, il che è senz'altro ambizioso dato che le migliori cuffie attualmente disponibili offrono un massimo di 4K per occhio. Ilavrà telecamere per rilevare l'ambiente circostante, e si connetterà ad un box dedicato mediante una tecnologia wireless ad alta velocità chiamata WiGig a 60GHz, per cui niente fili d'intralcio. La scatola darà alimentata da un processorea 5 nanometri, riferisce ...