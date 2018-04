Anticipo serie A - Roma-Chievo 4-1 : ANSA, - ROMA, 28 APR - La Roma ha battuto il Chievo per 4-1 nel primo Anticipo di oggi della 35/a giornata di serie A. Queste le reti: nel pt 9' Schick, 40' Dzeko; nel st 20' El Shaarawy, 22' ...

Anticipo serie A - Roma-Chievo 4-1 : 19.54 Nell'Anticipo la Roma all'Olimpico batte 4-1 il Chievo. Giallorossi avanti al 9' con il secondo gol di fila di Schick (assist di Nainggolan). Raddoppia Dzeko che batte Sorrentino (40').Pali di Fazio ed El Shaarawy.Nel 2° tempo Calvarese concede il rigore per una trattenuta di Juan Jesus su Inglese ed espelle il brasiliano.Decisione confermata dal Var. Ma Alisson 'ipnotizza' lo stesso Inglese e respinge.La Roma,in 10, va ancora segno con ...

Serie A - Anticipo Milan-Benevento 0-1 : 22.40 Crac Milan a San Siro (0-1) contro un orgoglioso Benevento:la corsa all'Europa rischia di complicarsi e non poco. Donnarumma vicino al patatrac su un retropassaggio di Rodriguez, al 29' sanniti avanti con Iemmello,servito tra le linee da Viola (silent-check di Mariani col Var, posizione regolare).Nel finale ci provano invano Cutrone e Bonaventura Brutto 1° tempo dei rossoneri. Ripresa. Cataldi pericoloso a giro,al 61'la traversa dice no ...

Anticipo serie A - Spal-Roma 0-3 : 16.53 Tris della Roma a Ferrara. Buon viatico per i giallorossi verso la Champions. Estensi non brillanti come nelle ultime occasioni, anzi molto confusionari.Dopo due erroracci sulla trequarti che la Roma non concretizza, arriva il gol. Al 33' Strootman apre per Pellegrini che restituisce all'olandese, anticipato da Vicari in autorete. Meret bravissimo su El Shaarawy. Al 52' il diagonale di Nainggolan su corta respinta di Simic fa 2-0. Al 60' ...

Anticipo serie A - Inter-Cagliari 4-0 : 22.40 L'Inter si prende il 3° posto nell'Anticipo del turno infrasettimanale. Pronti-via: punizione di Cancelo sulla fascia destra,Icardi manca l'intervento ma Cragno si lascia superare dalla traiettoria (3'). Acquisito il vantaggio,i nerazzurri insistono. Karamoh due volte impreciso (la seconda scheggia la traversa). Perisic contenuto da Cragno,che è bravo anche su Rafinha.Sardi impalpabili,gara decisa a inizio ripresa:Rafinha smarca ...

Pronostici Serie A / Quote e scommesse 33^ giornata : quale risultato nell'Anticipo di San Siro? : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per la 33^ giornata del campionato. Le favorite per tutte le partite del turno infrasettimanale del 17-18 aprile.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:17:00 GMT)

Serie A - Anticipo Fiorentina-Spal 0-0 : 14.27 La Fiorentina,a caccia dell'Europa,rallenta dopo 6 vittorie consecutive: 0-0 con la Spal,che cattura un punto d'oro. Subito brividi al 'Franchi', con Orsato che fischia rigore agli ospiti (dinamica confusa) ma si ravvede col Var e fa ripartire con una palla scodellata. Poi solo attacchi viola che sfiorano la rete con Biraghi e Chiesa, fermati da un grande Meret.Al 42' è Simeone a mancare di un soffio l'appuntamento con il gol. Ripresa. ...

Anticipo serie A - Atalanta-Inter 0-0 : 22.41 Nessun gol, un punto per parte.Atalanta e Inter inseguono ancora l'Europa. Ottima Atalanta nel primo tempo. Gomez sbaglia clamorosamente in avvio. Handanovic tre volte eccellente su Barrow: chiude lo specchio al gambiano su retropassaggio di D'Ambrosio, più tardi ne respinge un sinistro e un colpo di testa ravvicinati.Due grosse chance pure per Perisic (respinta Berisha,diagonale largo).Orobici spenti nella ripresa. Inter un po' meglio. ...

Serie B Parma-Cittadella - reti inviolate nell'Anticipo : termina 0-0 : PARMA - Si chiude a reti inviolate l'anticipo della 35' giornata di campionato tra Parma e Cittadella . Con un punto a testa il Parma sale a 57, il Cittadella a 51. CLASSIFICA Serie B LA PARTITA - Al ...

Anticipo serie A - Sampdoria-Genoa 0-0 : 22.40 Finisce senza reti il derby della 'Lanterna' Sampdoria-Genoa. Pochissime davvero le emozioni nella 69.ma stracittadina giocata dalle genovesi in Serie A. In classifica i doriani salgono così a quota 48 punti assieme all'Atalanta, ma sprecano la chance di restare con la scatenata Fiorentina al 7° posto, l'ultimo utile per andare in Europa League. Primo tempo intenso, ma senza lampi a Marassi. Ripresa un po' più viva, ma da segnalare c'è ...

Arbitri minacciano sciopero : a rischio l'Anticipo del 32° turno di Serie A : ... diretta live e streaming oggi 04 Aprile 2018 Inter, Marcelo Brozovic: da esubero a perno del centrocampo Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 4 aprile Milan, Andrea Conti si ...

Serie A2 Old Wild West girone Est - Tutto sull'Anticipo Orzinuovi-Jesi : ... la proposta di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta streaming il secondo campionato nazionale sul canale LNP TV, in collaborazione con la piattaforma digitale StreamAMG. Il servizio, ...

Serie B - calendario e orari 33giornata : Bari d'Anticipo : Riposo centellinato per la Serie B, campionato nuovamente di scena dopo le fatiche del weekend. Sulla carta si profila un turno infrasettimanale, impegni che anticipano Pasqua nonché le 6 partite da ...