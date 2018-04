: L'EMPOLI TORNA IN SERIE A!!! ???? Basta il pareggio con il Novara per la promozione matematica con 4 giornate d'ant… - Eurosport_IT : L'EMPOLI TORNA IN SERIE A!!! ???? Basta il pareggio con il Novara per la promozione matematica con 4 giornate d'ant… - RaiSport : ? L'#Empoli è promosso in @SerieA_TIM con 4 giornate di anticipo ?????? @EmpoliCalcio - Eurosport_IT : Con due giornate d'anticipo, il @PadovaCalcio torna in #SerieB! L'ultima volta, nella stagione 2013/2014: BENTORNAT… -

Con un finale thrilling, la Juve in rimonta batte 3-2 l'al Meazza. Al 13' bianconeri avanti con Douglas Costa.in 10 dal 18': Vecino entra duro su Mandzukic, per Orsato è giallo, ma il Var lo 'trasforma' in rosso diretto. Var ancora in scena a fine 1° tempo: annullato il raddoppio di Matuidi (fuorigioco) al 50'. Nella ripresa al 52' c'è il pari:punizione di Cancelo 'zuccata' di Icardi. L'autogol di Barzagli per il 2-1 dell'(65'). Nel finale il ribaltone Juve con l'autorete di Skriniar (87') e gol Higuain (89').(Di sabato 28 aprile 2018)