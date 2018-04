Annunciati i vincitori del Famitsu Award 2017

eurogamer

(Di sabato 28 aprile 2018) Come riporta Nintendoeverything sono stati finalmentedel.Gli appassionati hanno potuto votare nelle varie categorie in base ai titoli lanciati tra il primo gennaioe il 31 dicembre dello stesso anno.Come potevamo aspettarci, Zelda: Breath of the Wild ha ottenuto il massimo dei premi, vincendo il titolo di Game of the Year insieme a Dragon Quest XI. Alla cerimonia erano presenti anche il prdoucer Eiji Aonuma e il director Hidemaro Fujibayashi. Anche Nintendo Switch ha ricevuto riconoscimenti per la sua innovazione e l'impatto sull'industria che ha portato il suo lancio.Read more…