Annabelle 3 | il nuovo film horror nel 2019

Annabelle : il nuovo Ransomware in circolazione : Dopo le minacce di WannaCry, Meltdown e Spectre arriva il Ransomware Annabelle, un nuovo pericolo per la sicurezza informatica. Internet Security La situazione per la sicurezza informatica non sembra delle migliori, nell’ultimo periodo sono state riscontrate differenti minacce. Annabelle è un nuovo Ransomware, scoperto dal ricercatore BartBlaze, capace di mimetizzarsi totalmente con l’OS e riscrivere i privilegi. I metodi operativi di Annabelle ...