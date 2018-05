Annabelle 3 - il nuovo film horror nel 2019 : La scorsa settimana era uscita la notizia che un terzo film della saga Conjuring, ancora senza titolo, fosse stato programmato per il 3 luglio 2019 dalla New Line Cinema. Ora sappiamo che questo progetto è il terzo film di Annabelle , secondo The Hollywood Reporter. Gary Dauberman, lo scrittore dei precedenti film di Annabelle , farà il suo […] L'articolo Annabelle 3, il nuovo film horror nel 2019 proviene da NewsCinema.

Annabelle : il nuovo Ransomware in circolazione : Dopo le minacce di WannaCry, Meltdown e Spectre arriva il Ransomware Annabelle, un nuovo pericolo per la sicurezza informatica. Internet Security La situazione per la sicurezza informatica non sembra delle migliori, nell’ultimo periodo sono state riscontrate differenti minacce. Annabelle è un nuovo Ransomware, scoperto dal ricercatore BartBlaze, capace di mimetizzarsi totalmente con l’OS e riscrivere i privilegi. I metodi operativi di Annabelle ...