Android P in arrivo su Xiaomi Mi MIX 2S | forse già a maggio

Opera Touch per Android è il nuovo browser mobile; in arrivo anche per Apple iOS : Opera Touch è il nome del nuovo browser mobile di Opera destinato al sistema Operativo Android, già disponibile al download, e in futuro anche per dispositivi Apple: le principali novità e caratteristiche.E’ stato ufficializzato oggi il nuovo browser mobile di Opera destinato al sistema Operativo Android (di cui è già possibile scaricare la versione sul Google Play Store) e molto presto arriverà anche per i dispositivi con Apple iOS.Opera ...

BQ Aquaris X2 e X2 Pro con Android One in arrivo ad inizio maggio : BQ Aquaris X2 e X2 Pro arriveranno a maggio, saranno i prossimi smartphone di riferimento del brand spagnolo e ne segneranno l'ingresso nella cerchia dei produttori che hanno scelto di aderire al progetto Android One. Le specifiche tecniche non sono ancora nota, l'aspetto invece si. Quest'anno il produttore spagnolo dovrà essere all'altezza di aspettative più elevate. L'articolo BQ Aquaris X2 e X2 Pro con Android One in arrivo ad inizio maggio ...

Android Oreo per Galaxy S7 - S7 Edge - A5 e A3 2017 l’aggiornamento è in arrivo! : L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è in arrivo per Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, A5 2017 e A3 2017, tutti certificati presso il sito Wi-Fi Alliance.Dopo il rilascio di Android Oreo 8.0 per i dispositivi di punta, come i Galaxy S8 e Galaxy Note 8 in Italia, molto presto Samsung inizierà a rilasciare l’aggiornamento alla versione Oreo anche per i Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, Galaxy A5 2017 e A3 2017.Continue reading Android Oreo per ...

ZUI 4.0 con Android 8.0 Oreo in arrivo a giugno sui ZUK Edge - ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro : Buone notizie per i possessori di ZUK Edge, ZUK Z2, ZUK Z2 Pro: nei prossimi mesi riceveranno l'aggiornamento con l'interfaccia ZUI 4.0 con Android 8.0 Oreo L'articolo ZUI 4.0 con Android 8.0 Oreo in arrivo a giugno sui ZUK Edge, ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo : Analizzando il codice della nuova versione di Google Duo sono state scovate alcune feature che dovrebbero essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti L'articolo Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Ark : Survival Evolved è in arrivo su dispositivi iOS e Android questa primavera : Come riportano i colleghi Eurogamer.net, Studio Wildcard ha annunciato che il suo famoso gioco di sopravvivenza Ark: Survival Evolved arriverà sui dispositivi mobili iOS e Android "questa primavera".Ark mobile è stato sviluppato da War Drum Studios - il team responsabile dei porting mobile di Bully e Grand Theft Auto di Rockstar - e includerà una modalità single-player, così come l'esperienza multiplayer online "completa" di Ark. Di fatto, ...

Android Wear cambia nome in Wear Os : le novità in arrivo : (Foto: Google) Google potrebbe essere finalmente sul punto di ridare un po’ di vita alla versione del suo sistema operativo dedicata agli smartwatch, Android Wear. Il software è attualmente a bordo di una buona percentuale di gadget ma, mentre i produttori di orologi tradizionali stanno continuando a sfornare prodotti esteticamente interessanti ma dallo scarso contenuto innovativo, i costruttori partner di Google nel progetto e più legati ...

Gmail per Android novità : funzionalità Nudge Ai in arrivo? : L’App Gmail per Android potrebbe ottenere una nuova funzione chiamata Nudge AI che porterà le email direttamente sotto la vostra attenzione: i dettagliDi recente lo staff di Gmail per Android ha rilasciato la versione 8.2.25 della nota applicazione di gestione di uno dei più utilizzati servizi di posta elettronica.Anche se al momento gli utenti non lo possono notare, effettuando un analisi del codice sorgente dell’App (in formato ...

Gmail : ora è possibile modificare il layout della posta in arrivo anche dall’app Android : Google continua a lavorare ininterrottamente per migliorare il servizio Gmail: d'ora in poi sarà possibile modificare il layout della posta in arrivo, scegliendo uno "Stile di cartella di posta", direttamente dall'app Android L'articolo Gmail: ora è possibile modificare il layout della posta in arrivo anche dall’app Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo in arrivo su LG G6 - G5 - V30 - V30+ e V20 secondo T-Mobile : LG G6, G5, V30, V30 Plus e V20 riceveranno Android 8.0 Oreo secondo l'operatore statunitense T-Mobile, ma non abbiamo ancora indicazioni sulle possibili date di inizio della distribuzione: probabilmente i primi a ricevere la nuova release saranno gli smartphone più recenti. L'articolo Android 8.0 Oreo in arrivo su LG G6, G5, V30, V30+ e V20 secondo T-Mobile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P8 Lite/ In arrivo aggiornamento Android 8.0 Oreo : Da metà marzo anche Huawei P8 Lite 2017 dovrebbe ricevere il tanto atteso aggiornamento Android 8.0 Oreo. Ecco le indiscrezioni che arrivano dal web.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:55:00 GMT)

LG pubblica le sorgenti kernel di G6 : Android 8.1 in arrivo a breve? : Android 8.1 Oreo per LG G6: qualcosa, nel silenzio e nell'ombra, sembra muoversi. L'ultima è il rilascio delle sorgenti del kernel. arrivo imminente? L'articolo LG pubblica le sorgenti kernel di G6: Android 8.1 in arrivo a breve? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P8 Lite 2017 : in arrivo Android 8.0 Oreo a metà marzo per i brand TIM : L'aggiornamento per Huawei P8 Lite 2017 ad Android 8.0 Oreo è molto vicino: secondo TIM il roll out partirà a metà del mese di marzo; ecco tutti i dettagli. L'articolo Huawei P8 Lite 2017: in arrivo Android 8.0 Oreo a metà marzo per i brand TIM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WHATSAPP/ Su Android 68 minuti per cancellare i messaggi. In arrivo il blocco delle registrazioni audio : WHATSAPP: su Android si passerà da 7 a 68 minuti per eliminare un messaggio non ancora visualizzato. In arrivo anche la registrazione degli audiomessaggi senza mani.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:22:00 GMT)