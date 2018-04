Andrea Bocelli | Io degno del Premio solo quando sarò a Scicli

Lucca - Andrea Bocelli riceve Premio Scicli : Il maestro Andrea Bocelli ha ricevuto nella sua dimora a Forte dei Marmi in provincia di Lucca il Premio Scicli . Ruolo fondamentale di Commeserfidi.

Lucca - Andrea Bocelli riceve Premio Scicli : Il maestro Andrea Bocelli ha ricevuto nella sua dimora a Forte dei Marmi in provincia di Lucca il Premio Scicli . Ruolo fondamentale di Commeserfidi.

Andrea Bocelli - il racconto della moglie Veronica : 'Le proposte indecenti ricevute via e-mail' : ... 'Mio marito vuole che a pranzo e a cena nessuno abbia il cellulare vicino… a tavola si va dall'ufologia alla religione, alla sessualità a quello che succede nel mondo. Di tutto', racconta. Quindi, ...

Veronica Bocelli : "Sono fortunata ad avere Andrea . È molto romantico : mi scrive poesie e proposte indecenti" : "Sono fortunatissima, perché Andrea è molto romantico , ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie , a volte rime, a volte proposte indecenti". In un'intervista al settimanale Oggi in edicola il 5 aprile, Veronica Berti parla del rapporto con il marito Andrea Bocelli ."Lui vuole che a pranzo e a cena nessuno abbia il cellulare vicino...a tavola si va dall'ufologia alla religione, alla sessualità a quello ...

Morte Frizzi - Andrea Bocelli : "Prego per il viaggio di Fabrizio" : "Era un uomo in pace con se stesso, e dunque col mondo. Era un amico, un artista proteiforme, una bella persona. Con Fabrizio dividemmo il palcoscenico all'Arena di Verona, coinvolti entrambi in una...