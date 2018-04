Amici17 | Simona Ventura difende Biondo e si scaglia contro la Parisi | Heather posa il

Amici17 - la prima puntata del serale inizia con polemica. Simona Ventura sbotta : "Ora basta" : Non è mancata la polemica nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 7 aprile. Protagonista della "performance"...

Amici17 - Simona Ventura : Non avrei mai fatto il Grande Fratello. Gli ultimi anni in Rai sono stati difficili Video : di Ida Di Grazia Simona Ventura è uno degli assi nella manica di Amici, Maria De Filippi l'ha fortemente voluta per il serale inserendola all'interno della commissione esterna. La De filippi ha avutto ...