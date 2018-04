Amici mai | ' botte' da orbi fra dem e grillini

Stash fidanzato con Anna Tatangelo? "Non siamo mai usciti insieme - siamo Amici" : Stash è fidanzato con Anna Tatangelo? Il gossip è letteralmente esploso e nelle ultime ore non si fa altro che parlare del presunto flirt tra il cantante dei The Kolors e l'ex di Gigi D'Alessio. La vita privata di Stash è tornata d'interesse per paparazzi e giornalisti di gossip da quando ha chiuso la sua relazione con l'ex fidanzata storica Carmen Fiorentino, ma pare non sia ancora giunto il momento di cominciare una nuova relazione. O ...

L'Amicizia tra Bardiani e Scarponi non si spezzerà mai : il patron della squadra dedica le vittorie al suo grande amico : Luca Bardiani, patron della squadra Professional italiana, dedica le vittorie ottenute in Croazia e al Giro dell'Appennino a Michele Scarponi Credits: Bardiani CSF Due corse e due vittorie: è una ...

Belen Rodriguez dopo Amici : “Ringrazio la vita - non smette mai di stupirmi” : Belen Rodriguez dopo la serata ad Amici di Maria De Filippi: “Ringrazio la vita, non smette mai di stupirmi” Ieri sera, nel serale di Amici di Maria De Filippi sono planati due pezzi da novanta: Diego Armando Maradona, annunciato con anticipo, e Belen Rodriguez, giunta a gran sorpresa (le voci mormorano che sia stata chiamata […] L'articolo Belen Rodriguez dopo Amici: “Ringrazio la vita, non smette mai di stupirmi” ...

“Non hai le p***!”. Heather choc ad Amici. La Parisi non usa mezzi termini e lo demolisce così. Un attacco frontale come mai si è visto nella storia del programma di Maria De Filippi : Si scalda l’edizione 2018 di Amici. Dopo le prime puntate, trascorso in un clima di apparente serenità, ecco che volano parole grosse. A lanciare la bomba è ancora una volta Heather Parisi. La ballerini, come una settimana fa con Simona Ventura, non ha avuto peli sulla lingua e ci è andata giù pesante. A farne le spese stavolta è stato uno dei concorrenti: Biondo, che dopo le sacrosante critiche per l’intonazione, ha deciso di cantare con ...

Stash fidanzato con Anna Tatangelo? "Non siamo mai usciti insieme - siamo Amici" : Stash è fidanzato con Anna Tatangelo? Il gossip è letteralmente esploso e nelle ultime ore non si fa altro che parlare del presunto flirt tra il cantante dei The Kolors e l'ex di Gigi D'Alessio. La vita privata di Stash è tornata d'interesse per paparazzi e giornalisti di gossip da quando ha chiuso la sua relazione con l'ex fidanzata storica Carmen Fiorentino, ma pare non sia ancora giunto il momento di cominciare una nuova relazione. O ...

Amici 2018 - daytime 20 aprile. Einar attacca : «A me Zic non è mai piaciuto come persona» : Einar - Amici 2018 Un ritorno quasi al passato di Amici, che per la terza puntata del Serale di domani vedrà anche i cantanti ballare, in una prova proibitiva pensata per loro da Luca Tommassini. Mentre le due squadre scoprono che durante la seconda fase di gara avranno l’occasione di duettare, oltre che con Loredana Bertè, anche con Francesco Gabbani, tra Zic ed Einar scoppia una certa tensione a distanza. Ospite della terza puntata del ...

Amici - ormai i due allievi non si nascondono più : in casetta si lasciano andare a baci e tenerezze. E le telecamere hanno ripreso tutto : Il talent show di Maria De Filippi si chiama Amici, ma tra i giovani che hanno avuto accesso al serale ce ne sono due che sono più che ‘Amici’. I due si sono avvicinati moltissimo negli ultimi tempi e ormai si può dire che stanno proprio insieme, anche a giudicare da quanto hanno ripreso le telecamere. Gli allievi si sono scambiati baci sulle labbra e tenerezze, come mostrato dalla stessa trasmissione in un filmato andato in ...

Amici 17 - Alessandra Celentano si difende : “Io non sbaglio mai” : Alessandra Celentano di Amici 17 sbotta: “Ci sono troppi buonisti” Sabato scorso è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. E in questa occasione a far molto parlare è stata senza ombra di dubbio la maestra di danza Alessandra Celentano, rea di aver dato giudizi fin troppo severi sui ragazzi. Ma non è finita qua perchè la giurata Heather Parisi l’ha attaccata durante e dopo la puntata anche perchè si è permessa ...

LEGA CALCIO A 8 - Amici mai : la Goldbet trascinata da Ammassari fa lo 'scherzetto' ai rivali di sempre : ... Chiellini: 'Scudetto? Qui sembra tutto dovuto, manca allegria' Roma-Barcellona in chiaro su Canale 5? Come vederla in diretta tv e live streaming gratis oggi 10/04 Champions League, Real Madrid ...

“Mai nella mia vita…”. Il video-denuncia di Heather Parisi. Il giudice di ”Amici” non ci sta e - dopo la prima puntata del talent - spiattella tutto sui social : La prima puntata del serale di ”Amici” è stata segnata dalle polemiche. Il debutto della prima puntata, si è portato a casa una sonora sconfitta contro Ballando con le stelle, perdendo la gara degli ascolti tv fermandosi a 3 milioni e 996mila spettatori (20.77%). Oltre al flop dell’esordio, l’appuntamento ha evidenziato una serie di criticità che hanno riguardato da molto vicino Alessandra Celentano. La maestra di ...

Amici - Heather Parisi contro la Celentano 'Mai nessun maestro mi ha trattata così' : Heather Parisi si scaglia contro i professori Amici 17 e lo fa attraverso la pagina Facebook ufficiale del programma di Maria De Filippi. Dopo il serale di sabato scorso, la showgirl che fa parte ...

Amici di Maria De Filippi - Heater Parisi spara a zero contro la Celentano : 'Nessuno mi ha mai tratta così' : Per Heather Parisi sono stati troppi gli attacchi dei maestri contro alcuni alunni durante l'ultimo serale di Amici di Maria De Filippi . Una raffica di giudizi negativi, a cominciare da quelli di ...

Amici - Heather Parisi contro la Celentano « Mai nessun maestro mi ha trattata così» : Heather Parisi si scaglia contro i professori Amici 17 e lo fa attraverso la pagina Facebook ufficiale del programma di Maria De Filippi. Dopo il serale di sabato scorso, la showgirl che fa parte ...

“Grassa!”. Amici già nella bufera. La giudice - mai tenera - attacca il peso della ballerina Laurean Celentano che sul palco resta impietrita. Immediata la reazione di Maria De Filippi mentre sul web è un coro di stroncature per la trasmissione : “trasmissione imbarazzante e noiosa, con dei pseudo insegnanti più capricciosi dei bambini. Trovo vergognoso che un ragazzo sia uscito senza aver avuto la possibilità di fare una Sua esibizione. Celentano e Zerbi maleducati, ridicoli nella loro credibilità fino all’inverosimile. Il discorso sul peso rasenta la denuncia. La diretta di uno spettacolo (cioè esibizioni) sì, quello che si è visto stasera anche no, grazie. E poi come ...