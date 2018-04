Amici di Maria de Filippi 2018 anticipazioni e ospiti serale 28 aprile | Emma | Fedez e

Emma Marrone/ Torna da Maria De Filippi dopo il successo in Giappone (Amici 2018) : Emma Marrone, la cantante salentina Torna da Maria De Filippi dove è stata lanciata dopo il grandissimo successo in Giappone per il suo tour musicale. (Amici 2018)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:15:00 GMT)

Anche Fedez ad Amici di Maria De Filippi - ospite del 4° serale il 28 aprile col ritorno di Stefano De Martino : Fedez ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti della quarta puntata del serale, in diretta su Canale 5 sabato 28 aprile. Il rapper di Newtopia si aggiunge agli ospiti già annunciati per il nuovo appuntamenti di Amici 2018. Oltre ad Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, attese per le corali di squadra della prima fase, ad Amici 2018 arrivano Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Stash Fiordispino dei The Kolors, ospiti della seconda fase per un ...

Simona Ventura/ Dalla storia con Gerò Carraro ad Amici di Maria De Filippi (Matrix Chiambretti) : Simona Ventura, Dalla storia d'amore con Gerò Carraro alla nuova avVentura nel programma di Maria De Filippi, Amici. Cosa racconterà stasera? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:37:00 GMT)

Biondo VS Heather Parisi/ Amici 2018 - ancora insulti e minacce : Maria De Filippi mette tutto a tacere? : Biondo vs Heather Parisi, Amici 17: il cantante della squadra bianca condanna l'atteggiamento dei fans, ma ribadisce di di trovare sbagliato l'atteggiamento dell'ex ballerina.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:48:00 GMT)

“Non hai le p***!”. Heather choc ad Amici. La Parisi non usa mezzi termini e lo demolisce così. Un attacco frontale come mai si è visto nella storia del programma di Maria De Filippi : Si scalda l’edizione 2018 di Amici. Dopo le prime puntate, trascorso in un clima di apparente serenità, ecco che volano parole grosse. A lanciare la bomba è ancora una volta Heather Parisi. La ballerini, come una settimana fa con Simona Ventura, non ha avuto peli sulla lingua e ci è andata giù pesante. A farne le spese stavolta è stato uno dei concorrenti: Biondo, che dopo le sacrosante critiche per l’intonazione, ha deciso di cantare con ...

Amici di Maria De Filippi nella bufera : 'Cosa ti sei ridotta a fare per battere Ballando e Milly Carlucci' : Vince Amici di Maria De Filippi , ma su Twitter è polemica. Il talent di Canale 5, come riporta il sito specializzato Davidemaggio.it , si aggiudica la sfida degli ascolti contro Ballando con le ...

Video del ricordo di Marco Garofalo ad Amici di Maria De Filippi - ballerini commossi per la morte del coreografo : Immancabile un ricordo di Marco Garofalo ad Amici di Maria De Filippi nel serale trasmesso a due giorni dalla sua scomparsa. Dopo la morte avvenuta a Roma lo scorso giovedì, il talent ha ricordato il ballerino e coreografo che fece parte anche del corpo docenti del programma per due edizioni, con un Video tributo trasmesso durante il serale del 21 aprile. Verso la conclusione della puntata, Maria De Filippi ha fatto entrare il direttore ...

Amici di Maria De Filippi - l'agguato in diretta di Heather Parisi a Biondo : 'Per figh***' - sconcerto totale : Ad Amici di Maria De Filippi è sempre Biondo a far litigare i giudici. Ancora una volta, Heather Parisi si scaglia contro il giovanissimo cantante criticandolo per aver utilizzato l' autotune , ...

Ascolti tv : vince Amici di Maria De Filippi - ma Ballando non molla : Un altro sabato sofferto, è proprio il caso di dirlo. Dopo la vittoria, per pochissimo, portata a casa da Maria De Filippi la scorsa settimana, Amici ha vinto anche questo sabato 21 aprile, ma non senza sudare fino...

Maria De Filippi : vittoria netta per Amici contro Milly Carlucci : Milly Carlucci perde la terza sfida contro Amici di Maria De Filippi Ieri sera tra Rai 1 e Canale 5 si è consumata la terza sfida primaverile tra una nuova puntata di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, e un nuovo episodio di Amici di Maria De Filippi. Se la prima sfida aveva visto trionfare il programma di Rai 1 e la seconda invece era finita con un pareggio, la terza sfida ha visto trionfare Maria De Filippi con il suo Amici in ...

Amici di Maria De Filippi - Belen Rodriguez balla con Maradona e la mano scivola proprio lì : Ad Amici di Maria De Filipp i è stata la serata di Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona , i due argentini più famosi d'Italia insieme a Papa Francesco . 'Per me lui è come il Papa', scherza non a ...

Il ritorno di Loredana Berté ad Amici di Maria De Filippi - video del medley a tutto rock con la squadra Blu : Con In Alto Mare e Non sono una signora, Loredana Berté ad Amici di Maria De Filippi ha portato la sua attitudine rock-punk tornando nello spettacolo che l'ha già vista protagonista in giuria nelle passate edizioni. La rocker calabrese si è esibita in un medley con i cantanti della squadra Blu, con l'accompagnamento delle coreografie dei ballerini della stessa squadra. Il medley si è aperto sulle note ormai iconiche di In alto mare, per ...

Amici di Maria De Filippi - in studio arriva Diego Armando Maradona : succede una cosa clamorosa : L'ospite speciale di Amici di Maria De Filippi è Diego Armando Maradona, accolto in questa terza puntata con una standing ovation dell'intero studio, compresa la commissione e i professori.Il campione argentino non ha potuto evitare un commento emozionato: "Mi sembra di essere a Napoli". Nel corso della trasmissione, Maradona ballerà con Belen. In studio a guardarlo c'è anche Heather Parisi che con lui ha avuto una storia negli anni '80 rimasta ...

Maradona ad Amici di Maria De Filippi portafortuna di Valentina - riammessa al serale dopo l’infortunio : Maradona ad Amici di Maria De Filippi è tra gli ospiti d'onore del terzo serale del talent show. Apre la puntata in diretta su Canale 5 sabato 21 aprile e, con Maria De Filippi, chiama le due squadre. La squadra bianca e la squadra blu vengono presentate ufficialmente. Maria De Filippi racconta, poi, la storia dell'infortunio di Valentina, la ballerina della squadra bianca a rischio esclusione a causa delle sue condizioni di salute. Nel corso ...