Amici 2018 | quarta puntata Serale del 28 aprile in diretta

Ermal Meta assente ad Amici 2018/ Perché? Ecco chi potrebbe sostituirlo questa sera : Ermal Meta assente nella quarta puntata del serale di Amici 2018. perchè? Il cantante impegnato in un concerto al Mediolanum Forum di Assago. Chi lo sostituirà? (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:50:00 GMT)

Ermal Meta assente ad Amici 2018 Serale : ecco perché e chi lo sostituisce : perché Ermal Meta è assente dalla quarta puntata di Amici 2018 Serale Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di Amici 2018 Serale, Ermal Meta è assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni […] L'articolo Ermal Meta assente ad Amici 2018 Serale: ecco perché e chi lo sostituisce ...

Amici 2018 - anticipazioni stasera 28 aprile : eliminato Zic? Stefano De Martino rientra nel programma : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 per stasera 28 aprile? Eliminati e grandi ospiti ci aspettano stasera, ma soprattutto un graditissimo e attesissimo ritorno: Stefano De Martino sarà di nuovo tra i ballerini professionisti! Terminata la sua avventura come inviato dell'Isola dei famosi, Stefano è tornata a casa e per casa intendiamo Amici di Maria De Filippi: siamo tutti felici di riaccoglierlo e immaginiamo che i suoi colleghi ...

Ecco gli eliminati di Amici 2018 tra colpi di scena e rientri improvvisi! Tutte le anticipazioni : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 per stasera 28 aprile? eliminati e grandi ospiti ci aspettano stasera, ma soprattutto un graditissimo e attesissimo ritorno: Stefano De Martino sarà di nuovo tra i ballerini professionisti! Terminata la sua avventura come inviato dell'Isola dei famosi, Stefano è tornata a casa e per casa intendiamo Amici di Maria De Filippi: siamo tutti felici di riaccoglierlo e immaginiamo che i suoi colleghi ...

Stefano De Martino torna ad Amici 2018 tra i ballerini professionisti : Stefano De Martino torna ad Amici 2018! Una notizia più bella di questa non potevamo ricerverla, noi appassionati del talent show di Maria De Filippi. La notizia del ritorno del ballerino era nell'aria da qualche giorno, ma la conferma è arrivata ufficialmente poche ore fa con la diffusione del promo televisivo per la puntata di domani sera, sabato 28 aprile, la quarta del Serale della 17esima edizione. Ritrovare Stefano tra i ballerini ...

Amici 2018 anticipazioni : lo scontro Ventura-Parisi protagonista della puntata di sabato 29 : La lite tra Simone Ventura e Heather Parisi non si concluderà di certo domani e verterà sempre su Biondo, il rapper che divide: se per la conduttrice è un vero talento, che riesce a emozionare gran parte del pubblico, per la showgirl, invece, non dovrebbe nemmeno trovarsi al Serale di Amici 2018. Le anticipazioni di sabato 28 aprile ci rivelano che si discuterà nuovamente su quello che sta accadendo nell'ultimo periodo e - dobbiamo ammetterlo - ...

Amici serale 2018/ Ed. 17 - diretta quarta puntata : guerra o pace tra giudici e ragazzi? Chi sarà eliminato? : Amici serale 2018, ed. 17 diretta quarta puntata: chi sarà eliminato? Emma Marrone, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti e Stash dei The Kolors ospiti. Stefano De Martino torna a ballare.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:35:00 GMT)

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI/ I due cantanti protagonisti nella seconda fase della gara (Amici 2018) : ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI questa sera saranno ospiti nel serale di Amici, per duettare con i ragazzi di Maria De Filippi nella seconda fase della gara. (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Biondo userà l'autotune?/ Amici 2018 - Einar dice la sua sul "trucchetto" usato dal rapper : Biondo torna in scena nel serale di Amici 2018, superata la prima fase dovrà duettare con Emma, questo gli permetterà di dimenticare le polemiche? Ci sarà una sorpresa per lui?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:31:00 GMT)

ALESSANDRA AMOROSO/ Da Amici al nuovo album in uscita a settembre : tutti i progetti per il 2018 : ALESSANDRA AMOROSO torna questa sera nella commissione esterna di Amici 17: la sua sarà una partecipazione a tempo. Ecco i suoi progetti per il 2018.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:36:00 GMT)

Amici 17 | Puntata 28 aprile 2018 | In diretta dalle ore 21 : 10 : Amici è il talent show ideato da Maria De Filippi, giunto alla diciassettesima edizione.Su Canale 5, ogni sabato sera, a partire dalle ore 21:10, va in onda una Puntata della fase serale di Amici 17.prosegui la letturaAmici 17 | Puntata 28 aprile 2018 | In diretta dalle ore 21:10 pubblicato su TVBlog.it 28 aprile 2018 09:02.

Amici di Maria de Filippi 2018 anticipazioni e ospiti serale 28 aprile : Emma - Fedez e Stash : La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . Amici di Maria de Filippi 2018, ospiti 28 aprile Come detto sarà una ...

STEFANO DE MARTINO/ Dopo l'Isola dei Famosi torna a ballare ad Amici 2018? : STEFANO De MARTINO torna ad Amici, il programma che lo ha lanciato nel mondo della televisione. Verrà ripreso nel cast Dopo la sua avventura a l'Isola dei Famosi?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:08:00 GMT)

Valentina Verdecchi/ Il ritorno sul palco dopo l'infortunio (Amici 2018) : Per Valentina Verdecchi è arrivato il momento di tornare a ballare dopo due settimane di stop dovute al suo infortunio alla coscia, riuscirà a rimanere ancora in gara o sarà fermata?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:00:00 GMT)