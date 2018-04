Amici 2018 | Emma | Alessandra Amoroso | Stash e Roby Facchinetti ospiti del programma

Amici SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta quarta puntata : chi sarà eliminato? Emma ospite - torna Stefano De Martino : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quarta puntata: chi sarà eliminato? Emma Marrone, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti e Stash dei The Kolors ospiti. Stefano De Martino torna a ballare.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:45:00 GMT)

The Kolors/ Stash : tra il "flirt" con Anna Tatangelo e il ricovero in ospedale (Amici 2018) : The Kolors, un ritorno molto atteso su Canale 5 dopo le voci di una relazione che hanno visto coinvolto Stash con Anna Tatangelo. Se ne parlerà nuovamente stasera? (Amici 2018)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:45:00 GMT)

Emma Marrone/ Torna da Maria De Filippi dopo il successo in Giappone (Amici 2018) : Emma Marrone, la cantante salentina Torna da Maria De Filippi dove è stata lanciata dopo il grandissimo successo in Giappone per il suo tour musicale. (Amici 2018)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:15:00 GMT)

Ermal Meta assente ad Amici 2018 : perché il cantante non è in commissione esterna il 28 aprile? : Ermal Meta assente ad Amici 2018, nel corso della quarta puntata del serale, in diretta sabato 28 aprile. Il cantautore non sarà fisicamente presente in puntata, impossibilitato a partecipare in quanto impegnato in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), tappa-evento della sua tournée. Ermal Meta si esibirà domani, sabato 28 aprile, in un grande concerto nell'unico palazzetto dello sport che toccherà la sua tournée, stando alle ...

Stefano De Martino torna ad Amici 2018 tra i ballerini professionisti : Stefano De Martino torna ad Amici 2018! Una notizia più bella di questa non potevamo ricerverla, noi appassionati del talent show di Maria De Filippi. La notizia del ritorno del ballerino era nell'aria da qualche giorno, ma la conferma è arrivata ufficialmente poche ore fa con la diffusione del promo televisivo per la puntata di domani sera, sabato 28 aprile, la quarta del Serale della 17esima edizione. Ritrovare Stefano tra i ballerini ...

Anticipazioni Amici 17 : ospiti serale 28 aprile 2018 : Quarta puntata del serale di Amici 17 in onda sabato 28 aprile 2018 in prima serata su Canale 5: scopriamo gli ospiti e le assegnazioni degli allievi in gara Cresce l’attesa per il quarto serale di Amici 2018. A poche settimane dalla finalissima di sabato 2 giungo, la tensione comincia a farsi sentire all’interno della scuola e non mancano le polemiche che hanno visto protagonisti alcuni dei concorrenti e dei commissari ...

Anticipazioni Amici 2018 quarta puntata serale : fuori Biondo? Ecco gli ospiti : Sabato 28 aprile andrà in onda in prime time la quarta puntata del serale di Amici 2018 condotto da Maria De Filippi. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che questa settimana si tornerà alla gara con tanto di eliminazioni dopo che la scorsa settimana nessuno dei concorrenti in gara ha lasciato il programma. Noi seguiremo la quarta puntata in diretta dalle 21.15 su questo post: seguiteci per scoprire tutto quello che accadrà. Biondo a rischio ...

Amici 17 SERALE 2018/ Valentina Verdecchi rischia l'eliminazione sabato? : AMICI 17 SERALE 2018, ecco gli ospiti della quarta puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, da Emma Marrone a Stash and The Kolors e Alessandra Amoroso.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:54:00 GMT)

Amici 2018 - Heather Parisi risponde a Simona Ventura : “Sei una vergogna” : La querelle tra Heather Parisi e Simona Ventura, entrambe membri della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi, continua. Al centro della disputa c’è un concorrente, Biondo. Ieri, la Ventura ha detto la sua e a poche ore di distanza la Parisi ha risposto via Instagram: “Simona Ventura, tu hai utilizzato una notizia falsa, istigando all’odio ancora di più contro di me e contro la mia famiglia quando ti avevo avvertito ...

Amici 2018 anticipazioni : lo scontro Ventura-Parisi protagonista della puntata di sabato 29 : La lite tra Simone Ventura e Heather Parisi non si concluderà di certo domani e verterà sempre su Biondo, il rapper che divide: se per la conduttrice è un vero talento, che riesce a emozionare gran parte del pubblico, per la showgirl, invece, non dovrebbe nemmeno trovarsi al Serale di Amici 2018. Le anticipazioni di sabato 28 aprile ci rivelano che si discuterà nuovamente su quello che sta accadendo nell'ultimo periodo e - dobbiamo ammetterlo - ...

Minacce a Heather Parisi : ad Amici 2018 interviene anche la mamma di Biondo! : La lettera della mamma di Biondo è un altro importante tassello che si va ad aggiungere a tutto quello che è successo nell'ultimo periodo ad Amici 2018: il rapper è stato al centro delle critiche di due giudici in particolare - Heather Parisi ed Ermal Meta - e questo ha fatto storcere il naso ad alcune sue fan; la situazione è però degenerata quando, attraverso un video pubblicato su Instagram, la figlia di Heather Parisi ha espresso ...