Amici 17 | video | Maria De Filippi scomoda Fedez e Chiara Ferragni per la questione auto

Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi da giudice a ospite - video in Immobile e Comunque andare coi Blu : Il quarto serale del 28 aprile ha visto Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi 2018 nel doppio ruolo di giudice e ospite, chiamata a duettare con i concorrenti in apertura di puntata. Sono passati quasi dieci anni da quando, nel 2009, la Amoroso ha vinto l'ottava edizione del talent show: quest'anno è tornata in giuria, affiancando Heater Parisi, Simona Ventura, Ermal Meta e gli attori Giulia Michielini e Marco Bocci. Nel quarto ...

Il ritorno di Emma Marrone ad Amici 2018 nel 4° serale - video dei duetti coi Bianchi in Calore e Amami : Dopo una settimana trascorsa tra Tokyo e Las Vegas, il ritorno di Emma Marrone ad Amici di Maria De Filippi sabato 28 aprile ha rappresentato la prima incursione della cantante nella fase serale di quest'edizione del programma di Canale5. La cantante di Adesso ha vinto l'edizione 2009-2019 del talent show, la stessa dei ballerini Stefano De Martino, ospite della stessa serata, e Elena D'Amario oggi nel corpo di ballo del programma. La Marrone ...

Diretta Amici 2018 quarta puntata serale oggi : ritorna Emma Marrone Video : Sabato 28 aprile andra' in onda in prime time la quarta puntata del serale [Video] di Amici 2018 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni ufficiali rivelano che questa settimana si tornera' alla gara con tanto di eliminazioni dopo che la scorsa settimana nessuno dei concorrenti in gara ha lasciato il programma. Noi remo la quarta puntata in Diretta dalle 21.15 su questo post: teci per scoprire tutto quello che accadra'. Diretta Amici 2018 ...

La dimostrazione autotune di Stefano De Martino ad Amici 2018 e l’intervento di Fedez a favore di Biondo (video) : La dimostrazione sull'autotune di Stefano De Martino ad Amici 2018, nella quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. La nuova puntata del serale si apre con un paio di questioni che riguardano il cantante Biondo, al centro di una duplice polemica: da un lato la disapprovazione di Heather Parisi nei suoi confronti, dall'altro l'uso dell'autotune che ancora oggi continua a far discutere. Maria De Filippi chiede l'aiuto del ...

DIRETTA - Amici 17 : Emma Marrone tra gli ospiti della serata Video : Oggi, sabato 28 aprile, torna una nuova puntata del serale di #Amici 17. Quella della settimana scorsa ha visto come vincitore Irama, cantante della squadra Bianca. Ma che cosa accadra' stasera? Vediamo qualche anticipazione. Gli ospiti Per questa quarta puntata sono previsti tantissimi ospiti [Video]. Emma Marrone, i The Kolors, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli duetteranno, durante la serata, con i concorrenti di ambedue le squadre. Tornera' ...

The Kolors ad Amici 17 con un medley dei Pooh VIDEO : THE Kolors Amici 17. Stash Fiordispino e la sua band tornano come super ospiti ad Amici 17 con un medley esplosivo insieme a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Guarda il VIDEO dell’esibizione. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 The Kolors Amici 17 con un medley dei Pooh Durante il quarto serale del talent show di Canale 5 come sempre hanno duettato con gli allievi diversi ospiti musicali. Tra di loro, hanno calcato il palco di Amici 17 i ...

Amici 17 serale - 4^ puntata : replica su Video Mediaset - info streaming : La quarta puntata del serale di Amici 17 andrà in onda sabato 28 aprile 2018. L’appuntamento con la diretta tv su Canale 5 sarà fissato alle ore 21.10. Maria De Filippi condurrà la serata che si preannuncia ricca di emozioni. Le anticipazioni hanno svelato quali saranno gli ospiti chiamati in studio che andranno ad affiancare i giovani talenti nelle loro esibizioni. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà e quale sarà l’esito della sfida, vediamo ...

Anticipazioni Amici 28/4 : tornano Stefano De Martino ed Emma Video : Tutto è pronto per la quarta puntata del serale di Amici, fortunato talent show condotto da Maria De Filippi ed in onda, in diretta, su Canale 5. Quella di sabato 28 aprile sara' una puntata all'insegna dei grandi ritorni. Tanti, infatti, gli ex-Amici che prenderanno parte alla trasmissione. Basteranno per vincere la battaglia dell'auditel con Milly Carlucci ed il suo Ballando con le stelle?. Stefano De Martino dopo essersi ripreso dalle fatiche ...

Amici 17 : la Ventura contro la Parisi per difendere Biondo Video : Continuano le discussioni attorno al concorrente del serale di Amici 2018, [Video] il cantante Biondo della squadra Bianca. Questa volta, #Simona Ventura ha deciso di difendere il cantante pubblicamente, con un tweet sul suo profilo Twitter. E pensare che solo tre giorni fa la produzione del talent show di Canale 5 ha stilato un comunicato in cui si augurava un clima più sereno e invitava le parti coinvolte nella discussione a ritrovare un ...

Amici 17 : Emma - Alessandra - Stash tra gli ospiti della quarta puntata Video : A diversi giorni dalla messa in onda dell'attesa quarta puntata di 'Amici di #Maria De Filippi', sembra che non si parli d'altro. Le prime anticipazioni televisive concernenti l'imminente appuntamento televisivo serale del talent-show di Canale 5 rivelano che, tra gli ospiti in studio, figureranno alcuni ex-allievi della scuola più spiata d'Italia. La quarta puntata è in arrivo: gli highlights della terza puntata e le ultime indiscrezioni sul ...

Amici 17 serale : anticipazioni della 4^ puntata - assegnazioni e duetti Video : Sabato 28 aprile 2018 torna il serale di Amici 17 [Video]. Si trattera' della quarta puntata del talent show di Canale 5. La scorsa volta non c’è stata alcuna eliminazione, visto che gli allievi a rischio sono stati salvati dalla commissione interna ed ammessi all’appuntamento successivo. Per la cronaca, Irama aveva vinto la puntata. Stavolta cosa accadra' in studio da #Maria De Filippi? Quasi certamente non ci si ritrovera' con una situazione ...

Heather Parisi choc : minacce di morte dagli ammiratori di allievo di Amici 17 Video : #Heather Parisi non le manda a dire e fin dalla prime battute della sua partecipazioni ad #Amici 17 ha fatto capire che non avrebbe risparmiato commenti severi nei confronti degli allievi. L’americana ha preso di mira prima Alessandra Celentano, per i giudizi severi nei confronti di alcuni ballerini, e poi il rapper #biondo. In un primo momento la show girl aveva riferito che la figlia era una fan di Biondo salvo poi chiarire di aver capito male ...

