Amici 17 | Puntata 28 aprile 2018 | In diretta dalle ore 21 | 10

Amici SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta quarta puntata : chi sarà eliminato? Emma ospite - torna Stefano De Martino : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quarta puntata: chi sarà eliminato? Emma Marrone, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti e Stash dei The Kolors ospiti. Stefano De Martino torna a ballare.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:45:00 GMT)

Amici17 - ospiti della quarta puntata : Emma - Stash - Roby Facchinetti - Riccardo Fogli e Fedez - Anticipazioni : Il quarto appuntamento con Amici di Maria De Filippi è per sabato 28 aprile in prima serata, alle 21.10, su Canale 5. Tra performance e 'prove proibite' a scandire il ritmo della gara, che si fa ...

Amici17 - ospiti della quarta puntata : Emma - Stash - Roby Facchinetti - Riccardo Fogli e Fedez - Anticipazioni : Il quarto appuntamento con Amici di Maria De Filippi è per sabato 28 aprile in prima serata, alle 21.10, su Canale 5. Tra performance e 'prove proibite' a scandire il ritmo della gara, che si fa ...

Anticipazioni Amici 2018 quarta puntata serale : fuori Biondo? Ecco gli ospiti : Sabato 28 aprile andrà in onda in prime time la quarta puntata del serale di Amici 2018 condotto da Maria De Filippi. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che questa settimana si tornerà alla gara con tanto di eliminazioni dopo che la scorsa settimana nessuno dei concorrenti in gara ha lasciato il programma. Noi seguiremo la quarta puntata in diretta dalle 21.15 su questo post: seguiteci per scoprire tutto quello che accadrà. Biondo a rischio ...

Amici 2018 anticipazioni : lo scontro Ventura-Parisi protagonista della puntata di sabato 29 : La lite tra Simone Ventura e Heather Parisi non si concluderà di certo domani e verterà sempre su Biondo, il rapper che divide: se per la conduttrice è un vero talento, che riesce a emozionare gran parte del pubblico, per la showgirl, invece, non dovrebbe nemmeno trovarsi al Serale di Amici 2018. Le anticipazioni di sabato 28 aprile ci rivelano che si discuterà nuovamente su quello che sta accadendo nell'ultimo periodo e - dobbiamo ammetterlo - ...

Amici 17 Serale 2018/ Ecco gli ospiti della quarta puntata : da Emma Marrone a Stash and The Kolors : Amici 17 Serale 2018, Ecco gli ospiti della quarta puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, da Emma Marrone a Stash and The Kolors e Alessandra Amoroso.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:00:00 GMT)

Amici 17 : Emma - Alessandra - Stash tra gli ospiti della quarta puntata Video : A diversi giorni dalla messa in onda dell'attesa quarta puntata di 'Amici di #Maria De Filippi', sembra che non si parli d'altro. Le prime anticipazioni televisive concernenti l'imminente appuntamento televisivo serale del talent-show di Canale 5 rivelano che, tra gli ospiti in studio, figureranno alcuni ex-allievi della scuola più spiata d'Italia. La quarta puntata è in arrivo: gli highlights della terza puntata e le ultime indiscrezioni sul ...

Amici 17 serale : anticipazioni della 4^ puntata - assegnazioni e duetti Video : Sabato 28 aprile 2018 torna il serale di Amici 17 [Video]. Si trattera' della quarta puntata del talent show di Canale 5. La scorsa volta non c’è stata alcuna eliminazione, visto che gli allievi a rischio sono stati salvati dalla commissione interna ed ammessi all’appuntamento successivo. Per la cronaca, Irama aveva vinto la puntata. Stavolta cosa accadra' in studio da #Maria De Filippi? Quasi certamente non ci si ritrovera' con una situazione ...

Amici 17 serale : anticipazioni della 4^ puntata - assegnazioni e duetti : Sabato 28 aprile 2018 torna il serale di Amici 17. Si tratterà della quarta puntata del talent show di Canale 5. La scorsa volta non c’è stata alcuna eliminazione, visto che gli allievi a rischio sono stati salvati dalla commissione interna ed ammessi all’appuntamento successivo. Per la cronaca, Irama aveva vinto la puntata. Stavolta cosa accadrà in studio da Maria De Filippi? Quasi certamente non ci si ritroverà con una situazione identica a ...

Amici 17 : Emma - Alessandra - Stash tra gli ospiti della quarta puntata : A diversi giorni dalla messa in onda dell'attesa quarta puntata di 'Amici di Maria De Filippi', sembra che non si parli d'altro. Le prime anticipazioni televisive concernenti l'imminente appuntamento televisivo serale del talent-show di Canale 5 rivelano che, tra gli ospiti in studio, figureranno alcuni ex-allievi della scuola più spiata d'Italia. La quarta puntata è in arrivo: gli highlights della terza puntata e le ultime indiscrezioni sul ...

Amici 17 : Heater Parisi attacca duramente Biondo in puntata - la replica della mamma del rapper romano : La madre di Biondo scrive una lettera alla showgirl: "Basita per aver assistito al linciaggio mediatico a cui lei ha sottoposto mio figlio".

Riassunto della terza puntata del Serale di Amici17 del 21/04 : La terza puntata del Serale di Amici si apre con Maria che entra in studio insieme all’ospite d’eccezione della puntata, Diego Armando Maradona. La conduttrice e il calciatore sono accolti da un fragoroso applauso poi Maria saluta la commissione esterna e invita Maradona a chiamare le Squadre. Tutti gli allievi salgono sul palco ad eccezione di Valentina che ha subito un infortunio sabato scorso. Viene mandato in onda un rvm che ...

Riassunto della terza puntata del Serale di Amici17 del 21/04 : La terza puntata del Serale di Amici si apre con Maria che entra in studio insieme all’ospite d’eccezione della puntata, Diego Armando Maradona. La conduttrice e il calciatore sono accolti da un fragoroso applauso poi Maria saluta la commissione esterna e invita Maradona a chiamare le Squadre. Tutti gli allievi salgono sul palco ad eccezione di Valentina che ha subito un infortunio sabato scorso. Viene mandato in onda un rvm che ...

Amici 2018 - IRAMA VINCITORE TERZA PUNTATA/ Nessun eliminato - il cantautore conquista tutti : il gesto per Einar : Nella TERZA PUNTATA del serale di AMICI 17, non ci sono stati eliminati. Quante polemiche durante la serata e che intesa di ballo tra Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:25:00 GMT)