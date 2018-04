Amianto I numeri di un' emergenza infinita

agi

(Di sabato 28 aprile 2018) L'in Italia c'è, è ancora tanto e si fatica a smaltirlo. E sono 370 mila le strutture in Italia dove è presente la fibra killer. Il dato è di Legambiente che ha diffuso i dati del dossier "Liberi dall'"? in occasione della Giornata mondiale delle vittime, che si celebra oggi, 28 aprile. A 26 anni dalla legge 257/92 che lo ha messo al bando, in Italia l'è ancora molto diffuso e continua a minacciare salute e ambiente. Delle 370 mila strutture censite, 50.744 sono edifici pubblici, 214.469 edifici privati e 20.296 siti industriali. Legambiente registra inoltre gravi ritardi su piani regionali(PRA), attività di censimento e mappatura e bonifiche. Lo smaltimento poi, è il tallone d'Achille. Attuarlo è molto difficile. Una prima ...