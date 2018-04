Amianto | dossier di Legambiente | “In Italia bonificato il 2% degli edifici Lazio e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 aprile 2018) Ventisei anni dopo l’approvazione della legge che prevedeva la rimozione dell’dagli, solo il 2% delle strutture è stato. E il dato è per difetto, visto che alcune Regioni non hanno nemmeno completato le attività di censimento. È la fotografia scattata dall’ultimo rapporto Liberi dall’, realizzato dae presentato in occasione della Giornata mondiale delle vittime d’, che si celebra oggi. “Le procedure di bonifica e rimozione dall’insono ancora in forte ritardo“, denuncia l’associazione ambientalista. E ci sono i numeri a dimostrarlo: sono 6.869 glipubblici e privati bonificati ad oggi, su un totale di 370mila nei quali ci sono tracce della fibra killer che l’ha messo al bando nel 1992. Le strutture, all’interno delle quali ci sono quasi ...