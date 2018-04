Alzheimer | ecco come la musica può aiutare a gestire i sintomi dalla malattia

Caffè - ma quale cancro : ecco quanto ne devi bere per dribblare diabete e Alzheimer : Nel 2016 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eliminato il Caffè dalla lista degli alimenti cancerogeni e da allora una serie di studi e ricerche hanno evidenziato tutti i vantaggi di questi miracolosi chicchi. Il loro potere non risiede solo nella capacità di darci nuova carica e renderci più

Alzheimer : ecco in che modo un trauma alla testa può aumentarne i rischi : Pessime nuove per chi subisce un trauma cranico: il rischi o di demenza potrebbe aumentare. Lo rivela uno dei più grandi studi sull’argomento che ha coinvolto 2,8 milioni di persone nell’arco di 36 anni, come si legge su ‘The Lancet Psychiatry’. In caso di lesioni cerebrali trauma tiche aumenta il rischi o di sviluppare Alzheimer e altre forme di demenza. Nello specifico, coloro che subiscono un trauma cranico hanno il 24% ...

Alzheimer - ecco l’origine della malattia : “Primi segnali in una area profonda del cervello” : Sembra celarsi in una particolare area del cervello la chiave per comprendere meglio l’Alzheimer e riuscire a contrastarlo. In quest’area la perdita di cellule che producono dopamina – il ‘neurotrasmettitore della felicità’, rilasciato durante le situazioni piacevoli – può infatti causare il malfunzionamento dell’ippocampo, la parte del cervello deputata a creare i ricordi. Ricercatori dell’University of Sheffield ...