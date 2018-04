Golf - Allo Zurich Classic cadono i big : Sul percorso del TPC Luoisiana escono dunque di scenacinque tra i primi dieci migliori giocatori al mondo. Unacatastrofe che ha provocato la resa anche dei campioni incarica, Jonas Blix e Cameron ...

Golf : Koepka torna Allo Zurich Classic : ANSA, - ROMA, 24 APR - Dopo quattro mesi di assenza Brooks Koepka è pronto a tornare sul green. Lo statunitense, numero 9 al mondo, giocherà il Zurich Classic of New Orleans, torneo del PGA Tour. "Non vedo l'ora - ha dichiarato il 27enne di West Palm Beach , Florida, - di scendere in campo. Finalmente l'attesa sta per ...

