ALITALIA Ue e Lufthansa | un volo kamikaze per l' Italia

ALITALIA - la vendita slitta ancora. E Lufthansa spinge per i tagli : Spostato il termine a fine ottobre. Calenda: 'Serve un governo pieno' A un anno dall'avvio dell'amministrazione straordinaria non è ancora chiaro il futuro di Alitalia. All'ex compagnia di bandiera ...

ALITALIA : altri sei mesi per la vendita - Lufthansa chiede ristrutturazione/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Tempi supplementari per la vendita di Alitalia. Come era nelle attese, il governo ha dato oggi il via libera alla proroga dei termini dell’operazione, fissando due nuove date: la prima è quella del 31 ottobre per la cessione della compagnia e la seconda è quella del 15 dicembre per il rimborso del prestito ponte di 900 milioni. I commissari avranno ora davanti altri sei mesi per individuare la migliore ...

Lufthansa : Italia ristrutturi ALITALIA : 11.18 AlItalia deve essere "ristrutturata in termini di dimensioni,costi,destinazioni e così via e questa ristrutturazione va fatta dall'Italia,non possiamo farla noi da azionisti", ha detto il Cfo di Lufthansa, Svensson. Lo ha riferito Bloomberg. La compagnia tedesca aggiunge che, come alternativa ad AlItalia, punterà a crescere in Air Dolomiti. "L'Italia è un mercato molto importante per noi, il secondo più importante dopo gli Usa", ha ...

