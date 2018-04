Alfie | padre | ' Il mio gladiatore è volato'

Liverpool : Alfie Evans - incontro tra il padre e i medici/ "Lasciatecelo portare a casa" : veglie di preghiere : Alfie, genitori vogliono portarlo a casa, incontro con i medici: pronta la causa per cospirazione in omicidio. Il padre, Tom Evans, minaccia un’azione legale nei confronti dei dottori(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:58:00 GMT)

Alfie Evans - il padre Tom : “Mio figlio è in ostaggio - chiedo al Papa di venire qui” : “chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”: lo ha dichiarato il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo per la solidarietà e il supporto ...

Il padre di Alfie : «Lasciatecelo portare a casa» : Papà Tom e mamma Kate, ora, vogliono solo che il loro Alfie torni a casa. Lunedì, alle 21.30, è stato spento il ventilatore, ma da allora il bimbo di 23 mesi, affetto da una condizione neurologica degenerativa, respira in modo autonomo. Fuori dall’ospedale Alder Hey di Liverpool, dove è ricoverato il bimbo, Tom ha annunciato ai giornalisti che, più tardi, incontrerà i dottori, per chiedere che il figlio venga dimesso. Il tribunale, ...

«Alfie sta morendo - niente trasferimento in Italia». Il padre : è omicidio - colpevoli tre medici : Alfie Evans sta morendo. È l'annuncio dato dal giudice durante l'udienza della Corte d'Appello britannica che ha respinto il ricorso dei genitori del piccolo contro...

“Alfie sta morendo” e il padre vuole denunciare i medici per “cospirazione finalizzata all’omicidio” : Il piccolo Alfie Evans, il bimbo britannico affetto da una grave malattia neurogenerativa e che i genitori vorrebbero portare in Italia, «ancora lotta» nonostante il distacco delle macchine che lo hanno tenuto per mesi in vita. Lo ha detto il padre, Thomas Evans che è tornato a scagliarsi contro i medici dell’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverp...

