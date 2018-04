Alfie | il destino segnato da una malattia rara senza diagnosi certa

Alfie Evans : il destino segnato da una malattia rara senza diagnosi certa : Era nato il 9 maggio 2016, avrebbe compiuto due anni fra una decina di giorni Alfie Evans, morto nella notte all’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool. Il suo destino è stato segnato da una grave condizione neurologica degenerativa che i medici non sono riusciti a identificare in modo definitivo. L’incubo comincia a dicembre 2016, quando Alfie viene ricoverato per la prima volta all’Alder Hey Children’s Hospital, ...