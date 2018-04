Alfie Evans morto | i genitori | «Al nostro bimbo sono spuntate le ali»

Alfie EVANS/ Ora è tempo di pregarlo. E di rispondere alle sue domande : ALFIE EVANS è morto. Ora di lui non si può più dire niente, si può solo pregarlo. E cominciare, se siamo capaci, a rispondere alle tante domande che la sua storia ci pone. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:08:00 GMT)ALFIE EVANS/ Ciao, piccolo grande ALFIE... re della vita!, di Comic AstriALFIE EVANS/ Non lo salveranno né la prudenza, né le più giuste domande del mondo, di M. Mondo

C'è pace ora per Alfie Evans : 'Il mio gladiatore si è arreso'. Il Papa : 'Scienza rispetti i limiti' : La morte del bimbo di Liverpool affetto da una rara malattia, per 6 mesi al centro di uno scontro tra i medici che volevano staccare la spina e i genitori. Polemiche contro la giustizia britannica -

Alfie Evans : il destino segnato da una malattia rara senza diagnosi certa : Era nato il 9 maggio 2016, avrebbe compiuto due anni fra una decina di giorni Alfie Evans, morto nella notte all’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool. Il suo destino è stato segnato da una grave condizione neurologica degenerativa che i medici non sono riusciti a identificare in modo definitivo. L’incubo comincia a dicembre 2016, quando Alfie viene ricoverato per la prima volta all’Alder Hey Children’s Hospital, ...

È morto Alfie Evans - il triste annuncio del papà : Alfie Evans non ce l'ha fatta. Il piccolo è volato in cielo. Il triste annuncio è stato fatto dal papà su Facebook. Il bambino, affetto da una grave malattia neurologica degenerativa, non è riuscito nemmeno a tornare a casa, come avevano invece stabilito i giudici, che invece avevano negato un possibile trasferimento in Italia, dove l'Ospedale Bambino Gesù era pronto ad accoglierlo. Anche Papa Francesco era intervenuto affinché al piccolo ...

Alfie Evans - emozione a Liverpool : i palloncini volano in cielo

Alfie Evans : il messaggio di cordoglio di Papa Francesco : “Sono profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie”, lo scrive sul suo profilo Twitter Papa Francesco, aggiungendo: “Oggi prego specialmente per i suoi genitori, mentre Dio Padre lo accoglie nel suo tenero abbraccio“. Alfie Evans, 23 mesi, affetto da una grave patologia neurodegenerativa “Oltre 20mila posti di lavoro potrebbero arrivare nelle campagne italiane se anche le altre industrie italiane della pasta ...

Morto Alfie Evans - Papa Francesco su Twitter : «Toccato dalla sua morte - Dio lo accoglie in un abbraccio» : Il Papa: 'La scienza ha dei limiti da rispettare. Di fronte alla sofferenza serve sforzo di tutti' I medici vogliono staccare la spina. Il papà: 'Papa Francesco ci ha detto di portarlo in Vaticano' ...

Alfie Evans morto - i genitori : «Al nostro bimbo sono spuntate le ali» : Il piccolo Alfie Evans è morto. Il bambino inglese di 23 mesi, affetto da una malattia rara, era ricoverato all'Alder Hey hospital di Liverpool. E' stato protagonista di una...

Alfie Evans : il papà barricato in ospedale - ma la famiglia smentisce : La famiglia di Alfie Evans non vuole macchiare l’omaggio di queste ore per la morte del piccolo con qualsiasi tensione. Lo lascia intendere la zia, Sarah Evans, smentendo seccamente le voci di una pretesa forma di estrema protesta attribuita da qualcuno a suo fratello, papà Tom. “Vi prego, ignorate le voci su Tom che si sarebbe barricato” dentro l’ospedale Alder Hey, scrive Sarah sulla pagina Facebook dei sostenitori del ...

Addio al piccolo Alfie Evans : un giardino della memoria accanto all’ospedale : Addio al piccolo Alfie Evans: un giardino della memoria sta sorgendo, spontaneamente, a ridosso dell’ospedale Alder Hey di Liverpool in ricordo del piccolo. Giocattoli, fiori, foto, messaggi commoventi e palloncini si accumulano in queste ore come in un piccolo mausoleo colorato. La gente ha iniziato ad arrivare di buon’ora alla spicciolata, mentre si spargeva la notizia della morte di Alfie: molti piangono, qualcuno si abbraccia o ...

Alfie EVANS/ Ciao - piccolo grande Alfie... re della vita! : Il piccolo ALFIE EVANS è morto. Ne hanno dato notizia i genitori Tom e Kate. "I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno", hanno scritto. COMIC ASTRI(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:42:00 GMT)ALFIE EVANS/ Mirabelli: tutti gli errori dei giudici inglesiALFIE EVANS/ Non lo salveranno né la prudenza, né le più giuste domande del mondo, di M. Mondo

Alfie Evans è morto : le reazioni. Salvini : “Perché non lo avete fatto venire in Italia?” : Dopo il triste annuncio della scomparsa del bimbo britannico, il web è stato invaso da messaggi di cordoglio, commozione, ma anche di rabbia. Anche la Meloni si unisce al coro delle critiche relative alla sospensione delle cur: "Hanno vinto loro, quelli che Alfie lo volevano morto".Continua a leggere