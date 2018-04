Alfie Evans è morto I genitori su Facebook | “Il mio gladiatore è volato via I nostri

È morto Alfie Evans - il bambino britannico di 23 mesi con una malattia neurodegenerativa al centro di un caso internazionale negli scorsi giorni : È morto Alfie Evans , il bambino britannico di 23 mesi con una grave malattia neurodegenerativa di cui si era parlato molto negli ultimi giorni per l’opposizione dei genitori alla sospensione del supporto vitale disposta dall’ospedale in cui era ricoverato. Lo hanno annunciato i genitori su Facebook. Interessandosi al caso , nei giorni scorsi l’Italia aveva concesso la cittadinanza al bambino , offrendo ai genitori di trasferirlo per prolungarne le ...

Alfie Evans - parlano i genitori di Charlie : “Un’altra tragedia - cambi la legge” : La solidarietà dei genitori di Charlie Gard a quelli di Alfie Evans è incondizionata. Lo sottolineano a SkyNews denunciando la legge attualmente in vigore in Gran Bretagna come concausa di queste “tragedie”: destinate a ripetersi finché questa legge “non sarà cambiata”. “Con cuore pesante abbiamo assistito alla piega che ha preso il caso di Alfie, per chi non è passato in una situazione del genere è impossibile ...