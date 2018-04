Alfie Evans è morto | annuncio dei genitori | «Il nostro  gladiatore ha spiccato il volo»

Morto Alfie Evans - l'annuncio dei genitori su Facebook : Il piccolo Alfie Evans è Morto. Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook

Morto Alfie Evans. L'annuncio dei genitori su Facebook : il nostro bimbo ha messo le ali : Alfie Evans è Morto stanotte alle 2.30. A comunicarlo i genitori con un annuncio sul gruppo Facebook di supporto alla causa del bambino, Alfies Army Official. «Il nostro bambino ha...

Alfie EVANS/ Mirabelli : tutti gli errori dei giudici inglesi : Fino a che punto medici e giudici possono decidere su un minore malato? Secondo CESARE Mirabelli nel caso ALFIE si sta vietando il diritto alla libertà della persona di scegliere le cure

Alfie Evans - parlano i genitori di Charlie : “Un’altra tragedia - cambi la legge” : La solidarietà dei genitori di Charlie Gard a quelli di Alfie Evans è incondizionata. Lo sottolineano a SkyNews denunciando la legge attualmente in vigore in Gran Bretagna come concausa di queste “tragedie”: destinate a ripetersi finché questa legge “non sarà cambiata”. “Con cuore pesante abbiamo assistito alla piega che ha preso il caso di Alfie, per chi non è passato in una situazione del genere è impossibile ...

Aggiornamenti sul caso Alfie Evans : i genitori aspettano la decisione dei medici - frenano la protesta : Tom Evans, il padre del piccolo Alfie, colpito da una grave patologia neurodegenerativa, rivelatosi in grado di continuare a respirare a ormai oltre 3 giorni dal distacco dalla ventilazione assistita, ha chiesto uno stop alle proteste fuori dall’ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver parlato con i medici e avviato un dialogo limitato alla possibilità di riportare il bimbo a casa. Tom ha scritto un post su Facebook per ringraziare i ...

Alfie Evans : “E’ un caso tragico ma l’UE non è competente” : Quello di Alfie Evans “è un caso tragico che non lascia nessuno indifferente“, ma “non c’è nessuna legge dell’Ue che possa essere invocata” per consentire il trasferimento in Italia: lo ha dichiarato Christian Wigand, portavoce della Commissione. “E’ una questione di sanità che è una competenza nazionale“. La Commissione “spera che tra le parti coinvolte possa essere trovato un modo ...

Alfie Evans - quanta ridicola ideologia da parte dell’Italia : Ci vuole un po’ di distacco per analizzare con lucidità la vicenda di Alfie Evans, il bambino inglese affetto da una malattia neurodegenerativa grave e irreversibile che i giudici inglesi hanno dichiarato impossibilitato a vivere ulteriormente, decidendo la sospensione di tutte le cure palliative che lo tenevano in vita. Ci vuole un po’ di distacco perché il pathos, la reazione istintiva che ci fa gridare all’omicidio senza ...

Solo ripercorrendo la storia di ALFIE EVANS a partire dai dati disponibili, cioè quelli della High Court inglese, si può tentare di formulare una valutazione della vicenda.

Liverpool : Alfie Evans - incontro tra il padre e i medici/ "Lasciatecelo portare a casa" : veglie di preghiere : Alfie, genitori vogliono portarlo a casa, incontro con i medici: pronta la causa per cospirazione in omicidio. Il padre, Tom Evans, minaccia un'azione legale nei confronti dei dottori

Alfie Evans - INCONTRO TRA I GENITORI E L'OSPEDALE/ Segnale di sblocco - il padre "tornate alla vita di sempre" : ALFIE, GENITORI vogliono portarlo a casa, INCONTRO con i medici: pronta la causa per cospirazione in omicidio. Il padre, Tom EVANS, minaccia un'azione legale nei confronti dei dottori

Alfie Evans - minacce ai medici e violenza verbale sul web : la Polizia dice basta : La triste storia di Alfie Evans sta facendo discutere tutto il mondo, compreso quello del web. Molti sono i commenti di coloro che si sono schierati contro la decisione di staccare le macchine che tengono in vita il bimbo, presa dall'Alta Corte inglese. La ...

Alfie Evans - gli ultimi aggiornamenti : il papà vuole ‘collaborare con l’ospedale’ : Dopo l’incontro con i medici del Alder Hey Hospital di Liverpool il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ha detto di voler “costruire un rapporto con l’ospedale” ringraziando “tutto lo staff della struttura per il loro duro lavoro”. Ai tanti sostenitori del bambino gravemente malato ha chiesto “di tornare alla loro vita di tutti i giorni” per permettere a lui e alla moglie Kate “di camminare ...

Alfie Evans - il presidente dell’Iss : “Così la medicina diventa disumana - noi abbiamo un’etica diversa” : “Così la medicina diventa disumana. Non si può trattare così un bambino e una famiglia”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, sul caso del piccolo Alfie Evans. “In Italia – ha aggiunto Ricciardi – ce ne sono tanti di questi casi però nessuno diventa così eclatante proprio perché i medici e i familiari ...