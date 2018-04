Alfie è morto | “Il nostro guerriero è volato via” L' ospedale | “Attacchi senza precedenti

È morto Alfie Evans - il triste annuncio del papà : Alfie Evans non ce l'ha fatta. Il piccolo è volato in cielo. Il triste annuncio è stato fatto dal papà su Facebook. Il bambino, affetto da una grave malattia neurologica degenerativa, non è riuscito nemmeno a tornare a casa, come avevano invece stabilito i giudici, che invece avevano negato un possibile trasferimento in Italia, dove l'Ospedale Bambino Gesù era pronto ad accoglierlo. Anche Papa Francesco era intervenuto affinché al piccolo ...