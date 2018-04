ALFIE È MORTO | ADDIO CON VOLO DI PALLONCINI La zia da Liverpool | “Grazie Italia per il

È morto ALFIE Evans - il triste annuncio del papà : Alfie Evans non ce l'ha fatta. Il piccolo è volato in cielo. Il triste annuncio è stato fatto dal papà su Facebook. Il bambino, affetto da una grave malattia neurologica degenerativa, non è riuscito nemmeno a tornare a casa, come avevano invece stabilito i giudici, che invece avevano negato un possibile trasferimento in Italia, dove l'Ospedale Bambino Gesù era pronto ad accoglierlo. Anche Papa Francesco era intervenuto affinché al piccolo ...

ALFIE Evans è morto : il commovente saluto della ALFIE’s Army : Un lancio di palloncini blu e viola verso il cielo per Alfie Evans, “il nostro bellissimo soldato”: è l’unico atto di omaggio annunciato per oggi di fronte all’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool dai sostenitori dell’Alfie’s Army, l’Esercito di Alfie, come si era ribattezzato – formatosi in Gran Bretagna e nel mondo per sostenere la battaglia di papà Tom e mamma Kate contro la ...

ALFIE Evans è morto. Il padre su Facebook : «Il mio piccolo gladiatore è volato via» | La «malattia misteriosa» Tutte le tappe della vicenda : Il bimbo, affetto da una malattia neurodegenerativa sconosciuta, è deceduto alle 2:30 di notte, ora locale (le 3:30 in Italia) cinque giorni dopo che gli era stato staccato il respiratore. Il dolore dei genitori su Facebook: «Gli sono spuntate le ali, ed è volato via»

ALFIE Evans è morto - la presidente del Bambino Gesù : “Sono molto coinvolta e addolorata - non più battaglie ma percorsi condivisi” : “Non più battaglie ma percorsi condivisi”. Lo afferma all’ANSA la presidente dell’ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoc, esprimendo “grande dolore” per la morte del piccolo Alfie. Enoc si è battuta affinché il bimbo potesse essere trasferito all’ospedale della Santa Sede, possibilità negata dalla giustizia inglese. Ora, sottolinea, “bisogna iniziare una vera riflessione internazionale e mettere ...