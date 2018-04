Alba Rohrwacher | Un attore fa nella vita e nel lavoro delle scelte | e sono scelte

Alba Rohrwacher sul set de L’Amica Geniale di Saverio Costanzo : avrà un ruolo nella serie? : Continuano le riprese e i rumors sulla nuova serie in otto episodi diretta da Saverio Costanzo, tratta dal best seller L'amica Geniale, il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Dopo una lunga sezione di casting tra 9mila bambini e 500 adulti arrivati da tutta la Campania, finalmente le riprese hanno avuto inizio in quel di Caserta, negli studios ricavati nell’area ex Saint Gobain, e nel resto della Campania dove, in queste ...