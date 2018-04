AL VINITALY DI VERONA ANCHE L' UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI

VINITALY 2018 - i numeri del salone del vino di Verona : vini premiati e foto dagli stand della Fiera : Centoventottomila visitatori, buyer accreditati provenienti da ben 143 Paesi diversi e quasi quattromilaquattrocento aziende espositrici rappresentanti di 36 Stati: basterebbero questi numeri per far capire l’importanza (sempre più internazionale) che riveste una manifestazione come il vinitaly. L’edizione 2018 del noto salone del vino che ogni anno si rinnova presso gli stand della Fiera di Verona ha appena chiuso i battenti: è il ...

VINITALY : oggi Gentiloni a Verona - visita alle aziende delle zone terremotate : Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si recherà a Vinitaly per una visita ad alcune aziende delle zone terremotate, nei padiglioni delle quattro regioni colpite dal terremoto, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Al termine del giro interverrà al convegno organizzato dall’Unione Italiana Vini “Investire nel vino: strategie, prospettive, opportunità” che si terrà nell’auditorium Verdi del Palexpo. L'articolo Vinitaly: ...

Inaugurato VINITALY a Verona Fiere. Zaia inaugura lo stand del Veneto. Ospite la presidente del Senato Casellati : Il Veneto vitivinicolo inteso per macrosistemi vede spadroneggiare il "Mondo Prosecco", che da solo vale oltre 4,5 milioni di q. di uva, pari al 51,33% delle DO; e il "Sistema Verona" con quasi 2 mln ...

VINITALY : dal 15 al 18 aprile 97 aziende sarde rappresenteranno l’Isola a Verona : Ben 97 aziende vitivinicole sarde rappresenteranno l’Isola a Verona, dal 15 al 18 aprile, in occasione della 52ª edizione del Salone internazionale dei Vini e dei Distillati, il più famoso appuntamento mondiale dedicato al settore. Delle 97 cantine, 72 saranno ospitate negli spazi espositivi riservati dalla Regione sardegna, oltre 1700mq allestiti nel Padiglione 8, mentre altre 25 cantine saranno presenti in maniera autonoma. Come ogni ...

Il cioccolato di Modica al VINITALY di Verona : Al Vinitaly di Verona il cioccolato di Modica : “Muscat, il giallo elisir, sposa l’inarrivabile sapore del cioccolato unico al mondo”. Dal 14 aprile.

Eno-passione. Al 52esimo VINITALY di Verona - la Romagna è in vetrina con una trentina di aziende : "Il Vinitaly è senza ombra di dubbio un momento strategico e fondamentale per il mondo del vino. Una vetrina internazionale - sottolinea Giordano Zinzani, presidente del Consorzio Vini di Romagna - ...

Conto alla rovescia per VINITALY 2018 : presenti a Verona le aziende del territorio alessandrino : Nel giorno di apertura del Vinitaly, domenica 15 aprile, si svolgerà in Sala Rossini alle 15,30 l'incontro " La tutela delle denominazioni in Europa e nel mondo" con gli interventi, tra gli altri, ...

