Aikido Lunedì a Modena il primo stage di Miyamoto Shihan

(Di sabato 28 aprile 2018)30 aprile dalle 19 è in programma ileventoistico ache vedrà il maestro di fama mondiale Tsuruso, cintura nera 8° dan e membro della commissione didattica dell’Aikikai Hombu Dojo di Tokyo in azione. Il maestrograzie al suo stile inconfondibile è fra glipiù apprezzati nell’ambiente dell’mondiale, grazie, non solo alla sua bravura, ma anche alla sua personalità, è uno dei maestri più richiesti nel mondo. Sia per i modenesi e che per tutti gli appassionati del Giappone e della filosofia samurai, questa è una bellissima occasione per venire a vedere e conoscere questa bellissima arte marziale e chissà magari poi decidere di abbracciarla o di farla abbracciare ai propri figli. La realizzazione del tour di seminari italiani che si articolerà a Torino, Monza eper poi proseguire in Grecia, è stata possibile ...