AIDA NIZAR | BAYE DAME ESPULSO? Stai prendendo in giro Patrizia | confronto

AIDA NIZAR aggredita al Grande Fratello - spunta un nuovo video : 'Ti sfondo' : Le immagini di Aida Nizar al Grande Fratello spinta contro il muro da Baye Dame hanno fatto il giro del web e in molti chiedono a gran voce la squalifica del concorrente di origini senegalesi. Sui ...

AIDA NIZAR e l’agenda privata : cosa c’è scritto e perché ce l’ha con sé al GF : Aida Nizar, tutto sull’agenda della concorrente del Grande Fratello 15: cosa c’è scritto e perché ce l’ha? Aida Nizar è entrata da meno di una settimana nella Casa del Grande Fratello ma si è già conquistata il titolo di protagonista indiscussa di questa edizione. I suoi modi di fare e la sua esuberanza hanno conquistato […] L'articolo Aida Nizar e l’agenda privata: cosa c’è scritto e perché ce l’ha con ...

Grande Fratello - Baye Dame contro AIDA Nizar. Il video inedito della vergogna : 'Ti sfondo - ti sei cac*** sotto e...' : Il senegalese Baye Dame contro Aida Nizar , al Grande Fratello è sempre più bullismo . Dopo la rissa verbale, sui social è spuntato un altro video di quella rissa, con dettagli ancora più sconcertanti.

GF - urla fuori dalla Casa : sono per AIDA NIZAR | VIDEO : Torna finalmente il sorriso sul volto di Aida Nizar. Merito di alcuni fan che hanno organizzato una "gita" fuori dalla Casa del Grande Fratello e le hanno urlato tutto il loro sostegno in questi giorni difficili in cui si...

GF 15 - Baye Dame lancia un maleficio a AIDA Nizar? Social indignati : Aida Nizar vittima di una fattura di Baye? La confessione al Grande Fratello Baye Dame ha confessato a Filippo Contri di aver lanciato un maleficio a Aida Nizar, la concorrente vittima di violenza psicologica, fisica, verbale e quasi sessuale. Secondo le ultime voci diffuse sui Social, il senegalese ha parlato di uno strano mal di stomaco che non le passerà mai più, raccontando ciò che ha fatto con fierezza: “Quella sta male, ha male ...

AIDA NIZAR - video con l'autore del GF15 : «Devi mandare baci...». Sul web scoppia la polemica : «Tutto pilotato» : Il Grande Fratello pilotato dagli autori ? Questo quello che stanno pensando i telespettatori dopo la comparsa in rete di un video con Aida Nizar . Il video che mostra la spagnola ascoltare le ...

Grande Fratello : nuovo scontro tra AIDA NIZAR e Luigi (VIDEO) : Aida Nizar e Luigi Favoloso: alta tensione tra loro al GF 15 In questi giorni nella casa del Grande Fratello ne sono successe davvero di ogni. Difatti ormai praticamente tutti i concorrenti della quindicesima edizione del GF, ad eccezione di Alberto e Simone Coccia Colaiuta, si sono schierati contro la spagnola Aida Nizar. E tutto ciò ha fatto andare su tutte le furie la maggioranza dei telespettatori del reality show condotto da Barbara ...

Grande Fratello - AIDA NIZAR lascia il reality show? La scelta finale Video : Per Aida Nizar questa prima settimana rinchiusa all'interno della cas [Video]a del #Grande Fratello 2018 non è stata per nientev facile. La concorrente spagnola, infatti, ha dovuto fare i conti con un clima di enorme violenza che si è venuton a creare in casa nei suoi confronti da parte di diversi concorrenti di questa edizione che hanno puntato il dito duramente nei confronti della donna, quasi senza motivi logici. Vergogna al Grande Fratello ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso scoreggia addosso a AIDA Nizar : Aida Nizar è l'ultima entrata nella casa del Grande Fratello . E sembra essere diventata il bersaglio degli altri concorrenti del reality. L'ultimo episodio risale a ieri sera, quando la spagnola ...

Il Web insorge al Grande Fratello 2018 : il bullismo contro AIDA NIZAR sarà punito : Non sono giorni facili al Grande Fratello 2018, Baye Dame potrebbe essere espulso per il comportamento aggressivo verso Aida Nizar, ma potrebbe non essere l'unico. Pare siano in arrivo provvedimenti vari per i concorrenti coinvolti nel disastro, perché non potrebbe essere chiamato altrimenti, avvenuto mercoledì mattina: insieme a Baye Dame, rischiano Danilo e Luigi più di altri, se non l'espulsione potrebbero essere mandati a un televoto flash ...