Agricoltura | Coldiretti | decalogo per un orto perfetto 3

Agricoltura : Coldiretti - decalogo per un orto perfetto : Milano, 28 apr. (AdnKronos) – Coldiretti stila il decalogo per un orto (quasi) perfetto, dopo i dati diffusi dallo studio Coldiretti/Ixe’ su ‘Italiani popolo di hobby farmers’, con più di sei italiani su dieci (63%) che dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, piante e fiori. Ecco le regole per un verde da invidiare. 1 – Spazio giusto: è necessario individuarlo. L’orto in piena terra è la ...

Agricoltura : Coldiretti - decalogo per un orto perfetto (2) : (AdnKronos) – 5 – Semi e piantine: ci sono selezioni da fare e regole da rispettare a seconda che si lavorino ortaggi a ciclo lungo (fagioli, piselli, fave) o a ciclo corto (ravanelli, rucola o carota). 6 – Trapianto: si realizza quando le dimensioni della piantina superano quelle del recipiente. E’ possibile cambiare più volte il vaso aumentandone man mano la grandezza. 7 – Acqua: per un’adeguata crescita ...

Agricoltura : Coldiretti - +36% orti pubblici in 5 anni - 2 - : AdnKronos, Una battaglia vinta dalla Coldiretti che ' ha precisato Moncalvo aiuta l'economia e il lavoro in un settore determinante del Made in Italy come il florovivaismo, ma che è anche importante per abbellire le città e per ridurre lo smog. E per chi non ha disponibilità di spazi ...

Lavoro nei campi : "giovani tornano all'Agricoltura"/ Coldiretti - mestiere della terra non è "ultima spiaggia" : Coldiretti: "ritorno epocale dei giovani all'agricoltura". Il rapporto presentato nel primo Open Day dell'agricoltura a Bari: 30mila domande in 2 anni per accedere ai finanziamenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:05:00 GMT)

Coldiretti : tante le novità presentate al primo “Open Day dell’Agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino : Dai micro ortaggi agli agri gioielli, dai droni per l’air force anti parassiti sul mais al “Grande Fratello” dei pascoli passando per le api con il GPS, dai frutti tropicali made in Italy al ketchup contadino, dai fiori nel piatto alle bambole green salvate dalla discarica, sono solo alcune delle curiosità che dimostrano la creatività contadina e lo spirito imprenditoriale dei giovani che uniscono tradizione e innovazione allargando i confini ...

Agricoltura - Coldiretti : corsa alla terra per 30mila giovani : Con un ritorno epocale, che non avveniva dalla rivoluzione industriale, è corsa alla terra per quasi 30mila giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l’insediamento in Agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell’Unione Europea, con ben il 61% concentrato al sud e nelle isole e il 19% al centro e il resto al nord. E’ quanto emerge dallo studio della Coldiretti “Ritorno alla terra” presentato al primo “Open Day ...

Coldiretti : primo open day dell’Agricoltura per vivere un giorno da contadino : Per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “open Day nazionale dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento è a Bari in Puglia, nella culla del cibo italiano, dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse ...

Coldiretti - Agricoltura : stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria : Lo stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria e della distribuzione sui contratti e sui prezzi riconosciuti alle aziende agricole riconosce l’esistenza di un squilibrio commerciale che favorisce le speculazioni lungo la filiera. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i contenuti della direttiva adottata della Commissione per vietare le pratiche sleali più dannose nella filiera alimentare e garantire un trattamento più equo alle ...

Coldiretti - Agricoltura : raddoppiano i fondi per gli under 40 che scelgono di tornare alla terra : Con i giovani imprenditori agricoli che nel 2017 sono aumentati del 6% raddoppiano i fondi per gli under 40 che scelgono di tornare alla terra. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la scelta dell’Italia di incrementare da 37 a 74 milioni i finanziamenti per favorire l’insediamento nelle campagne. In questo modo – spiega la Coldiretti – i giovani agricoltori potranno vedere aumentati i finanziamenti della Politica ...

Palermo : Coldiretti - sbloccare pagamenti per sopravvivenza Agricoltura : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – “Scegliere il biologico è una decisione dettata dalla consapevolezza che la minore produzione sarà compensata da un aiuto. Per questo sbloccare il pagamento fermo da anni è determinante per la sopravvivenza dell’agricoltura provinciale e regionale. Migliaia di agricoltori aspettano anche l’indennità compensativa senza la quale le aziende non riescono ad andare avanti”. Lo ha affermato ...

Agricoltura - Coldiretti : in 10 anni raddoppiate le aziende biodinamiche : Secondo Coldiretti, sono praticamente raddoppiate, in dieci anni in Italia, le aziende agricole biodinamiche che seguono le tecniche codificate nel 1924 da Rudolf Steiner con 400 realtà certificate per un’estensione totale che sfiora i 12mila ettari nel 2017: il dato emerge da un’analisi di Coldiretti in occasione del convegno “Il futuro dell’Agricoltura biologica e biodinamica” alla Fortezza da Basso di Firenze ...

Lavoro - Coldiretti : “Nasce rete Agricoltura sociale campagna amica” : Nasce la rete di agricoltura sociale di campagna Amica con 937 aziende agricole iscritte che esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 141/2015, con servizi che vanno dal reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici all’educazione ambientale, dalle attività terapeutiche ai servizi alle comunità locali. Lo rende noto la Coldiretti in occasione della presentazione del Rapporto sull’ ...

Coldiretti : il lavoro cala solo in Agricoltura a causa del clima pazzo : L’agricoltura è l’unico settore che fa segnare un calo nelle ore lavorate (-1.2%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel ...