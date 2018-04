Aggredisce la ex con un’ascia : Cesena, 28 apr. (AdnKronos) – Contro la ex con un’ascia. Un uomo di 34 anni, residente a San Mauro Pascoli, nel Cesenate, è stato così arrestato per atti persecutori e lesioni personali aggravate dopo che, nei giorni scorsi, ha aggredito la ex fidanzata all’interno del locale in cui lavorava, in una frazione di Savignano sul Rubicone. Nell’aggressione, avvenuta attorno alle 23, dopo che l’uomo aveva mandato alla ...

Alcamo : litiga con i genitori ed Aggredisce i Carabinieri - Arrestato : Un uomo di 22 anni residente ad Alcamo, Piero RENDA, già noto alle Forze dell'Ordine per essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato tratto in arresto nella serata del ...

Machach Aggredisce condomino sotto casa : il calciatore del Napoli nei guai : Un condominio in rivolta per le intemperanze di Zinedine Machach, il 22enne talento franco-algerino arrivato al Napoli a gennaio e che finora non ha ancora giocato un solo minuto in azzurro. Nel tardo ...

Modena - maghrebino Aggredisce quattro passanti con una alabarda : E' stato un 25 aprile di paura a Modena, dove un irregolare maghrebino è stato fermato dalla polizia mentre tentava di aggredire quattro passanti armato di una alabarda.L'allarme è scattato verso le 14, quando alcuni residenti della zona della Madonnina hanno chiamato il 112 segnalando una presenza inconsueta: uno straniero che si aggirava in bicicletta brandendo una alabarda, recuperata chissà dove. L'uomo, con ogni probabilità sotto l'effetto ...

“Togli subito quel post da Instagram”. Poi la Aggredisce : il padre su tutte le furie per lo scatto della figlia perde il controllo e si arma di cesoie. L’orrore che ha sconvolto gli abitanti di Monza : Un post pubblicato su Instagram, di quelli che ogni giorno si vedono a bizzeffe e che si confondono nel mare dei contenuti social. E che però ha scatenato un’aggressione violentissima da parte dei genitori nei confronti di una ragazzina di soli 13 anni, colpevole di aver lanciato in rete quel contenuto considerato inopportuno. La giovane vive nel Vimercatese, in provincia di Monza, dove come riportato dal Messaggero si è svolta ...

ROMA - BUTTA IL CANE DEL FIGLIO DAL SETTIMO PIANO/ Poi Aggredisce agenti : gesto dopo lite con la compagna : ROMA, uccide il CANE gettandolo dal SETTIMO PIANO, poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il FIGLIO. E’ accaduto nella giornata di ieri nella zona del parco di Tor Carbone(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:29:00 GMT)

Roma - lancia il cane dal 7° piano e Aggredisce gli agenti che confortano il figlio in lacrime : “Basta pagliacciate” : Ha lanciato la cagnolina del figlio quindicenne dal settimo piano. Poi è sceso in strada, ha visto che i poliziotti stavano confortando il ragazzino in lacrime e ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni. “Tutte ‘ste pagliacciate… E’ solo un cane”, ha urlato in preda alla rabbia. L’uomo è stato poi immobilizzato a fatica, anche con l’aiuto dello spray al peperoncino, e denunciato per ...

Palermo - bimbo nasce prematuro e con un tumore - muore poco dopo : il padre Aggredisce i medici - Ultime Notizie Flash : Accade a Palermo, dove un bambino nasce prematuro e con un tumore: i medici tentano di salvarlo con un intervento ma muore, il padre reagisce male e li aggredisce

Niscemi - 'hai fatto calare le vendite' : Aggredisce il sindaco Conti : Protestava contro i dissuasori anti-terrorismo collocati all'ingresso delle principali vie d'accesso, che avrebbero impedito ai potenziali clienti di parcheggiare e provocato, dunque, un calo nelle ...

VILLA LITERNO " Sfonda il vetro del balcone per rubare - scoperto dal padrone lo Aggredisce e scappa : bloccato con i complici : 14:18:06 I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, nelle prime ore della mattinata odierna, in VILLA LITERNO, hanno dato esecuzione all'ordinanza di ...

Autista Aggredisce il capo con una chiave inglese : arrestato per tentato omicidio : Un 33enne residente a Seregno e originario di Siracusa deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio dopo essere stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito a colpi di chiave inglese alla testa il suo superiore sul...

Napoli - Aggredisce passanti con coccio di bottiglia : 3 feriti - LaPresse - : Un ventenne nigeriano è stato bloccato dalla polizia dopo che con il coccio di una bottiglia ha ferito 3 persone a Napoli. I tre feriti sono stati portati in ospedale: una delle vittime è grave. Anche ...

