Addio Alfie Storia del piccolo ' gladiatore' che ha commosso il mondo

Addio al piccolo Alfie Evans : un giardino della memoria accanto all’ospedale : Addio al piccolo Alfie Evans: un giardino della memoria sta sorgendo, spontaneamente, a ridosso dell’ospedale Alder Hey di Liverpool in ricordo del piccolo. Giocattoli, fiori, foto, messaggi commoventi e palloncini si accumulano in queste ore come in un piccolo mausoleo colorato. La gente ha iniziato ad arrivare di buon’ora alla spicciolata, mentre si spargeva la notizia della morte di Alfie: molti piangono, qualcuno si abbraccia o ...