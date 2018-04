Ad Isola Capo Rizzuto in scena Dove c' è musica

Franco Terlizzi - Cannagate all'Isola dei Famosi/ Rivelazione shock a Striscia la Notizia sul capo autore e... : Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: Valerio Staffelli intervista Franco Terlizzi sul caso canna-gate. A sua detta, altri naufraghi appoggiavano Eva Henger e la sua denuncia.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:25:00 GMT)

“É lui”. Valeria Marini - il gossip che scotta. La paparazzata pre Isola dei famosi è da capogiro : con chi è stata beccata la showgirl dei ”Baci stellari” : Valeria Marini è una nuova concorrente dell’Isola dei famosi e resterà con gli altri concorrenti per un periodo breve, una settimana circa, anche se gli altri vip non lo sanno. Alessia Marcuzzi, infatti, in accordo con l’ex volto del Bagaglino, ha preparato per loro un scherzetto. La conduttrice dell’Isola ha fatto credere ai naufraghi che “dato che le donne scarseggiano c’è una nuova concorrente per ...

Assolto ex sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole : Il Tribunale di Crotone, presieduto da Abigail Mellace, ha Assolto, perché il fatto non sussiste, l'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole dall'accusa di aver utilizzato finanziamenti del ...

Isola canna-gate - l'imbarazzo delle spiegazioni. Il capo progetto : "Non ci sono prove". Alessia Marcuzzi : "Non mi hanno avvisata" : Il capo progetto Magnolia Andrea Marchi è intervenuto martedì sera durante la diretta dell'Isola dei Famosi per fare chiarezza sul caso canna-gate. "sono qui...

Isola canna-gate - l'imbarazzo delle spiegazioni. Il capo progetto : 'Non ci sono prove'. Alessia Marcuzzi : 'Non mi hanno avvisata' : Il capo progetto Magnolia Andrea Marchi è intervenuto martedì sera durante la diretta dell' Isola dei Famosi per fare chiarezza sul caso canna-gate. 'sono qui soprattutto per i miei figli - dice ...

Isola dei Famosi - ora del cannagate parla il capo progetto Magnolia : La sesta punata dell'Isola dei Famosi è iniziata col botto, ora a parlare del "cannagate" è il capo progetto Magnolia in Honduras, Andrea Marchi.Andrea, infatti, è stato tirato in ballo da Eva Henger. La ex naufraga dell'Isola ha denunciato a Striscia la Notizia e in altri programmi televisivi che il capo progetto l'avrebbe spinta a rivelare in diretta che Francesco Monte avrebbe consumato marijuana nella villa. ...

'Isola - il capo degli autori ci diceva chi non dovevamo nominare' - la rivelazione choc a Striscia la Notizia : Le 'indagini' di Striscia la Notizia sull' Isola dei Famosi continuano a suon di audio 'rubati'. Nella puntata andata in onda oggi, le presunte dichiarazioni choc di Chiara Nasti e Nadia Rinald i: 'Il ...