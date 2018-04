Acerra | scuola chiusa perché troppo calda | è costata 9 milioni di euro

Blastingnews

: Acerra, scuola nuova di zecca ma pericolosa come un forno: la direttrice la fa chiudere - Tommaso_Defalco : Acerra, scuola nuova di zecca ma pericolosa come un forno: la direttrice la fa chiudere - ilMedianoit : Acerra, scuola nuova di zecca ma pericolosa come un forno: la direttrice la fa chiudere - Leo_108Ya : Lunedì 16 aprile, presso la scuola elementare Falcone-Catullo' di #Pomigliano, si è tenuto un corso di disostruzion… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Adesiste unadi recente costruzione ma che - a detta della dirigente scolastica - risulta inagibile -farebbecaldo nel periodo primaverile in quanto la struttura non avrebbe finestre nelle aule ma soltanto delle enormi vetrate che non evitano ai raggi del sole di entrare e risre in maniera eccessiva l'ambiente di studio. Eppure l'edificio che ospita lamaterna ed elementare della città di Pulcinella è di recentissima costruzione. È stato inaugurato, infatti, appena un anno fa, nel mese di aprile 2017. Per la realizzazione della struttura il comune di, guidato dal sindaco Raffaele Lettieri, ha speso ben 9di. Il singolare caso Con l'arrivo delle calde e torbide giornate primaverili le aule dove gli alunni svolgono le proprie lezioni diventano un vero e proprio forno a microonde: le enormi verande e le lastre in vetro creano, ...