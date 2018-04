Accuse di molestie a Tom Brokaw | ex Nbc

Kit Harington da Game of Thrones al teatro inglese : “Accuse di molestie inquietanti ma non scioccanti” : "Tutti sanno", questo è quello che Kit Harington, il sexy re del Nord di Game of Thrones ha rivelato in un'intervista Sydney Morning Herald parlando di molestie sessuali e dei vari casi che sono venuti a galla dopo lo scanalo Weinstein. Tutti conoscono la verità e il fatto che le molestie esistano in questo campo e non solo visto che l'attore analizza la cosa parlando della sua esperienza personale e coinvolgendo anche il teatro ...

Fausto Brizzi assunto da Barbareschi dopo le Accuse di molestie : "#MeToo mentecatti" : Sono passati quasi cinque mesi dall'inchiesta de "Le Iene" che ha travolto Fausto Brizzi, accusato di molestie...

L’ex star di House of Cards Kate Mara dice la sua su Kevin Spacey e le Accuse di molestie sessuali : Per la prima volta, da quando è esploso lo scandalo sessuale su Kevin Spacey, l'ex attrice di House of Cards Kate Mara ha parlato delle accuse rivolte al Frank Underwood della serie tv di Netflix. La giovane star, sorella di Rooney, ha ricoperto il ruolo della reporter Zoe Barnes nel corso della prima stagione, e ha girato moltissime scene insieme a Spacey. Come i fan di House of Cards ricordano, ad un certo punto, lei e Frank allacciano una ...

Molestie - Variety : Accuse al presidente degli Oscar - : Secondo la rivista l'Academy avrebbe ricevuto tre denunce contro Bailey mercoledì e avrebbe subito avviato un'indagine. La stessa Academy ha espulso nei mesi scorsi Harvey Weinstein

Weinstein Company/ Salta l'accordo e ora dopo le Accuse di molestie il magnate rischia il fallimento : Weinstein Company, il gruppo di investitori che doveva salvare la Weinstein Company dalla bancarotta, dopo lo scandalo che ha travolto il fondatore Harvey Weinstein, ha cancellato l’accordo.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Massimiliano Morra : età - altezza e peso. La moda - la televisione e le Accuse per molestie : chi è il sexy attore delle fiction : Massimiliano Morra rappresenta uno dei volti indiscussi delle fiction Mediaset. Forse non tutti sapete che ha partecipato per gioco a un concorso di bellezza e lo ha vinto. Nel 2010 Massimiliano stato eletto Il più bello d’Italia e subito è stato notato e proposto come attore, anche se aveva già all’attivo una carriera come modello (ha sfilato per Carlo Pignatelli e Calvin Klein). È stato notato da un talent scout e ha ...

Caso Weinstein - venduta la compagnia del produttore travolto dalle Accuse di molestie : a guidarla sarà una donna : La The Weinstein Company è stata tolta dalle mani di Harvey Weinstein e d’ora in avanti avrà un cda in gran parte femminile. La compagnia di produzione e distribuzione cinematografica co-fondata nel 2005 da Bob e Harvey Weinstein – quest’ultimo travolto della accuse di molestie e violenza sessuale che hanno fatto il giro del mondo -, era la diretta prosecuzione industriale della compagnia indipendente Miramax che i fratelli avevano fatto nascere ...

Guess : Paul Marciano sospeso dopo le Accuse di molestie. «Voglio cooperare» : Il mondo della moda sembra non riuscire ad uscire dalla bufera dello scandalo molestie sessuali negli Usa. Il co-fondatore di Guess , Paul Marciano , è stato sospeso da ogni incarico operativo in attesa ...