Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 28 aprile

Accadde oggi : il 28 aprile 1945 veniva fucilato Benito Mussolini : 1/12 ...

Accadde oggi : il 26 aprile 1986 il più grande incidente della storia dell’energia nucleare : 1/20 LaPresse/Xinhua ...

Accadde oggi : il 23 Aprile 1564 nasce William Shakespeare - oltre 4 secoli di mistero sulla sua vera identità : William Shakespeare è stato tra i maggiori poeti e drammaturghi inglesi: ha composto 36 opere teatrali che ancora oggi sono protagonisti sui palcoscenici di tutto il mondo. Nacque a Stratford upon Avon il 23 Aprile 1564: amico e protetto del conte di Southampton, lo scrittore si trasferì a Londra nel 1586 dove rappresentò i suoi primi lavori ai teatri Globe e Blackfriars. Morì nella sua città natale nel 1616. William Shakespeare: 4 secoli di ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 21 aprile : Nel 1989 inizia la commercializzazione della console portatile che sarà la più venduta al mondo: il Game Boy. In Iraq, nel 2004, degli attentati suicidi a Bassora causano almeno 68 morti. A Falluja, ...

Accadde oggi : il tacco di Redondo - 'Principe' all'Old Trafford : "Cos'ha quel giocatore nelle scarpe? Le calamite?". "È stata una delle giocate più belle che ho visto su un campo di calcio". A dire queste frasi non furono due personaggi qualunque: la prima è di Sir ...

Accadde oggi : il 17 aprile 1970 il miracoloso ritorno dell’Apollo 13 dopo il famoso “Houston - abbiamo avuto un problema qui” : Il 17 aprile 1970, l’Apollo 13 è ritornato sulla Terra dopo aver evitato per un soffio un disastro nello spazio. Avrebbe dovuto essere la terza missione ad atterrare sulla luna. Gli astronauti Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Haise furono lanciati nello spazio l’11 aprile. Era il loro secondo giorno di viaggio verso la luna quando esplose un serbatoio dell’ossigeno. La NASA, allora, fu costretta ad annullare la missione. Quando gli astronauti ...

Accadde oggi : 106 anni fa affondava il Titanic : Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, durante la sua crociera inaugurale, il transatlantico britannico Titanic urta contro un iceberg e affonda poco dopo. Delle 2300 persone a bordo si salvano solo in 706. Era partito da Southampton, diretto a New York, il 10 aprile del 1912. I passeggeri erano almeno 350 in prima classe, 305 in seconda, 800 in terza più l’equipaggio (ma le cifre variano in base delle fonti). Tra i passeggeri più illustri ...

Accadde oggi : il 12 aprile 1555 moriva Giovanna “la Pazza” : Giovanna di Castilla, figlia di Ferdinando il Cattolico e di Isabella di Castiglia, nacque a Toledo nel 1479, e sposò Filippo il Bello D’Asburgo, con cui regnò sulla Castiglia e dal quale ebbe due figli, Carlo V e Ferdinando I, entrambi imperatori. Giovanna è rimasta alla storia come la “Pazza“, in quanto affetta da turbe mentali. Morì nel castello di Tordesillas il 12 aprile 1555. L'articolo Accadde oggi: il 12 aprile 1555 ...

Accadde oggi : il 9 aprile 1959 venivano presentati i primi 7 astronauti della storia : Era il 9 aprile 1959 quando l’Agenzia Spaziale statunitense presentava alla stampa i primi astronauti della storia: Scott Carpenter, L. Gordon Cooper, John Glenn, Virgil “Gus” Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard e Donald Slayton. Si tratta dei pionieri del Progetto Mercury, il primo programma spaziale statunitense con equipaggio. La selezione, iniziata a gennaio, aveva passato in rassegna ben 508 piloti collaudatori militari, ...

Accadde oggi : l’8 aprile 217 moriva l’imperatore Caracalla : L’imperatore romano Caracalla è nato nel 186, ed è morto l’8 aprile del 217 durante una campagna contro i Parti. Succeduto al padre Settimio Severo nel 211, è entrato nella storia per l’editto emanato nel 212 grazie al quale la cittadinanza romana veniva estesa a tutti i sudditi liberi dell’impero e per il ben noto complesso termale fatto edificare a Roma. L'articolo Accadde oggi: l’8 aprile 217 moriva ...

Accadde oggi : il 3 aprile 1559 veniva siglata la pace di Cateau-Cambresis : Venne siglata il 3 aprile 1559 la pace di Cateau-Cambresis, a conclusione della lunga guerra che ha visto opporsi francesi e spagnoli. Filippo II di Spagna, che sposa la figlia del re di Francia Enrico II, Margherita di Valois, ottiene il dominio spagnolo sull’Italia. Alla Francia vengono assegnate alcune piazzaforti, Torino e altre città del Piemonte. L'articolo Accadde oggi: il 3 aprile 1559 veniva siglata la pace di Cateau-Cambresis ...