ABBA REUNION DOPO 35 ANNI La band ha venduto più di 300 milioni di dischi | le ragioni

Ufficiale la reunion degli ABBA nel 2018 con nuove canzoni - com’è il quartetto oggi? (Video) : Dopo 35 anni diventa Ufficiale la reunion degli ABBA nel 2018: tanti ne sono passati dall'ultima volta che il quartetto ha rilasciato musica originale, ora in arrivo con due canzoni inedite. Per la gioia di tutti coloro che hanno ballato sulle loro note negli anni Settanta e Ottanta e per i giovani che li hanno conosciuti grazie alla saga cinematografica di Mamma Mia! con Meryl Streep, gli ABBA torneranno a pubblicare due nuovi singoli entro ...

