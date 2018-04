A Venezia arrivano i tornelli contro l’invasione dei turisti | il blocco parte il primo

lastampa

: RT @Coooly: «Assalto a Venezia, per regolare i flussi di gente arrivano i tornelli. Come allo stadio, come per entrare in un parco divertim… - veneziana4 : RT @Coooly: «Assalto a Venezia, per regolare i flussi di gente arrivano i tornelli. Come allo stadio, come per entrare in un parco divertim… - Coooly : «Assalto a Venezia, per regolare i flussi di gente arrivano i tornelli. Come allo stadio, come per entrare in un pa… - venezia_56 : RT @GPeruz: Non delegare troppo Arrivano i momenti del saper fare del dover fare Spalle proprie -

(Di sabato 28 aprile 2018) E alla finesi arrese ai. Spesso evocati in questi anni, quando decine di migliaia difacevano “scoppiare” le calli, sono stati installati oggi in città i primi due varchi metallici. In questo lungo ponte delMaggio serviranno a bloccare e deviare lungo percorsi alternativi le carovane di vacanzieri che dalla terrafer...