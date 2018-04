6 delle fantasie sessuali più comuni secondo i sessuologi

huffingtonpost

(Di sabato 28 aprile 2018) Nella vita quotidiana, la maggior parte di noi non va in giro a raccontare le proprieo desideri. Per i, tuttavia, queste conversazioni sono all'ordine del giorno.I clienti tendono a menzionare determinatecontinuamente, dando ai professionisti un'idea di quelle più popolari in generale. Abbiamo chiesto alla nostra rete didi rivelarci leche i loro clienti menzionano più spesso. Ecco cosa ci hanno detto:1. Avere un rapporto a tre."sia i single che le coppie fantasticano sui rapporti a tre tra le lenzuola. Parte del fascino è l'eccesso di sensualità – tante parti del corpo diverse tutte intrecciate. A molte coppie piace l'idea di una threesome per riportare scintille ed eccitazione in camera da letto" – Vanessa Marin, sessuologa.2. Dominio e sottomissione"Sia le donne che gli uomini sono ...