30 alimenti anticellulite

(Di sabato 28 aprile 2018) Arma vincente nella lotta contro la cellulite è, senza dubbio, l’alimentazione. Molti cibi, infatti, sono un mix di minerali e vitamine dalle proprietà drenanti, quindi efficaci contro la ritenzione idrica, che favoriscono il microcircolo e impediscono l’assorbimento dei grassi e detossinanti, utili per eliminare le tossine dal nostro corpo. Quali sono quindi i canoni da rispettare in un’alimentazione? «Limitare o eliminare completamente il sale – dice il dottor Giuliano Ubezio, dietista – usare erbe e spezie per dare sapore ai cibi, evitare prodotti in scatola e in salamoia, bere molta acqua che aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso, e soprattutto mangiare tanta frutta e verdura, ricche di antiossidanti e di acido ascorbico che protegge i capillari». LEGGI ANCHEDimagrire velocemente con la Dieta Turbo I cibi più efficaci contro la cellulite ...