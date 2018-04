28 29 aprile - Furti di Rame | al Teatro del Carro di Molfetta lo spettacolo dedicato a

puglialive

: RT @Azzurrandia: 26 aprile 1998. 20’anni fa uno dei più grandi furti di tutta la storia del calcio Italiano, subito dall’ @Inter. GRIDA VEN… - ivanotenneriel1 : RT @Azzurrandia: 26 aprile 1998. 20’anni fa uno dei più grandi furti di tutta la storia del calcio Italiano, subito dall’ @Inter. GRIDA VEN… - emiliagagliardi : RT @Azzurrandia: 26 aprile 1998. 20’anni fa uno dei più grandi furti di tutta la storia del calcio Italiano, subito dall’ @Inter. GRIDA VEN… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Gli spettacoli si terranno aneldeldiin via M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00 per lodel 28, porta ore 19 sipario ore 19.30 per lo ...