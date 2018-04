19enne ucciso nel Rione Conocal di Ponticelli | ucciso in un agguato | condannato dai

'Qui sono nato e qui morirò' - il post profetico del 19enne ucciso dai clan : A modo suo, sognava in grande. Non a caso si faceva chiamare 'Pisellino', come l'anti-eroe che compare nel film 'Gomorra' di Matteo Garrone. E come quel personaggio cinematografico, perso nei ...

Agguato in strada a Napoli - 19enne ucciso come un boss : Agguato a Napoli dove al rione Conocal, quartiere di Ponticelli, un giovane di 19 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre un altro ragazzo, di 30 anni, è rimasto ferito.La vittima, residente al rione Conocal, è stata colpita a morte verso le 20.00 di stasera in via al Chiaro di Luca. Secondo le prime informazioni il 19enne ucciso come un boss era evaso dagli arresti domiciliari cui era costretto per questioni di droga. Il giovane dopo ...

Napoli - agguato al rione Conocal : ucciso un 19enne. Era evaso dai domiciliari : Un 19enne ucciso e un 30enne ferito in quello che sembra essere un agguato in piena regola. Si torna a sparare a Napoli. Poco prima delle ore 20, infatti, gli abitanti del rione Conocall, nel quartiere Ponticelli, hanno sentito dei colpi di arma da fuoco: venivano dalla strada, di via al Chiaro di Luca, ed erano diretti contro due ragazzi. Si tratta di Emanuele Errico, 19 anni, originario dello stesso quartiere, e Rosario Ciro Denaro, 30enne di ...

Travolto e ucciso in bicicletta - la pirata della strada 19enne aveva detto alla mamma : 'Ho investito un animale' : È morto in un fossato, a cinquecento metri da casa, sabato notte. Tragica fine per un diciottenne: in bici è stato tamponato da un' auto pirata alla cui guida si trovava una ragazza quasi della stessa ...

Usa - arrestato studente 19enne che ha ucciso i suoi genitori nel campus dell’università : È terminata la fuga di James Eric Davis, lo studente universitario di 19 anni che ha sparato ai genitori nel campus della Central Michigan University. Gli agenti di polizia del campus universitario lo hanno individuato su un treno poco dopo la mezzanotte e lo hanno arrestato senza incidenti. Il giovane è accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco suo padre, un agente di polizia, e sua madre all’interno del suo dormitorio a causa di ...