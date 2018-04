1 maggio | ' sicurezza cuore del lavoro'

1 maggio. Cgil : la sicurezza è il cuore del lavoro : 'Gli infortuni sul lavoro tornano a crescere, quelli mortali nei primi mesi dell'anno sono stati piu' di duecento, e tutto questo accade nel momento in cui economia e produzione sono in lenta ripresa. Siamo quindi di fronte ad un'emergenza ch...

Festa 1° maggio : Sindacati valdostani 'sicurezza e salute - baluardi del lavoro' : 'sicurezza, il cuore del lavoro' è lo slogan scelto dalle segreterie regionali di Cgil, Cisl, Savt e Uil per celebrare il 1° Maggio che, come da tradizione, avrà luogo a Verrès, simbolo del lavoro in ...

Sicurezza e bicicletta : dal 4 al 6 maggio a Lignano due giorni dedicati alla mobilità ciclabile : Più politiche per la ciclabilità, più Sicurezza, ripensare la mobilità: lo chiederà a gran voce il movimento “Salvaiciclisti” nel corso della grande manifestazione che si terrà a Roma domani, sabato 28 aprile. Anche a Lignano Sabbiadoro, nel corso di una tre giorni interamente dedicata alla mobilità ciclabile durante la quale si terrà il convegno “Lignano Sabbiadoro Goes Green” (4-6 maggio), si discuterà del tema della Sicurezza di pedoni e ...

'Il 2 maggio sicurezza e accoglienza' : Si e' conclusa a Palazzo Viminale la riunione per l'analisi degli aspetti di sicurezza in occasione della semifinale di ritorno di Champions League Roma-Liverpool del prossimo 2 maggio. Hanno preso ...

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio Video : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella citta' di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League [Video] fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che gia' la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un ...

Primo maggio - i sindacati : al centro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro : I temi cari ai sindacati per l'edizione 2018: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tanta musica a Roma per il 'concertone'

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Alcuni dati allarmanti. Gli incidenti sul lavoro in generale sono in diminuzione, ma i morti aumentano. E’ il trend degli ultimi 10 anni: dal 2006 al 2016 i morti in Italia sono stati 13mila, un esercito di persone che quel giorno sono uscite di casa per andare al lavoro

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro : Vicenza, 19 apr. (AdnKronos) – Dopo l’ennesimo incidente grave sul lavoro avvenuto ieri a Castegnero (Vi) in un cantiere edile, i sindacati Fillea (Cgil) Filca (Cisl) e Feneal (Uil) sono sempre più preoccupati e lanciano subito un appello: propongono un maggiore impegno per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro a tutti i livelli. “Il lavoratore che si è ferito ieri e i compagni di lavoro dell’azienda che gestisce ...

Safe Browsing arriva per default sulle WebView : maggior sicurezza anche dalle app : Google porta Safe Browsing, la funzione che ci protegge nella navigazione sul web, direttamente di default nelle WebView, facilitando il lavoro degli sviluppatori. L'articolo Safe Browsing arriva per default sulle WebView: maggior sicurezza anche dalle app proviene da TuttoAndroid.

Lombardia : Fontana - lavorare per una maggiore sicurezza sul lavoro : Milano, 9 apr. , AdnKronos, 'Il tema del lavoro è stato centrale nella mia campagna elettorale e sarà centrale nel programma di governo che illustrerò nel corso della prossima seduta del Consiglio ...