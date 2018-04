1 Maggio | Festa dei Lavoratori | “In viaggio 4 italiani su 10”

Festa 1° Maggio : Sindacati valdostani 'sicurezza e salute - baluardi del lavoro' : 'sicurezza, il cuore del lavoro' è lo slogan scelto dalle segreterie regionali di Cgil, Cisl, Savt e Uil per celebrare il 1° Maggio che, come da tradizione, avrà luogo a Verrès, simbolo del lavoro in ...

Bollate. 9 Maggio 2018 - in città la seconda Festa dell'Europa : La sera, appuntamento con il cinema d'autore in biblioteca comunale, alle ore 20.30, con la proiezione del film di Alberto Negrin, ' Un mondo nuovo ', film che racconta la storia di Altiero Spinelli ...

1 Maggio - al museo per la festa dei lavoratori : un fine settimana all’insegna della cultura : Martedì 1 maggio in occasione della festa del Lavoro i principali musei, aree archeologiche e monumenti statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario. Molti luoghi della cultura statali, inoltre, osserveranno l’apertura straordinaria il lunedì 30 aprile per un lungo ponte all’insegna dell’arte. Dalla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia al museo di Palazzo Ducale di Mantova, dai Musei ...

Festa della fragola di Cassibile e food da domani all' 1 Maggio a Siracusa : Travolgenti, esilaranti e suggestivi gli spettacoli e i vari intrattenimenti proposti al visitatore. Tutto in una struttura cullata da una splendida cornice verde e da numerosi servizi: viali, parco-...

1 Maggio : manifestazione Cgil a Portella della Ginestra : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - 'Lavoro di oggi, diritti di sempre' è il tema scelto dalla Cgil per la manifestazione del primo maggio a Portella della Ginestra in ricordo della strage del 1947. A promuovere l'iniziativa sono la Cgil Palermo assieme alla Cgil Sicilia e Nidil Cgil. La giornata prender

Motor1Days - il 12 e 13 Maggio grande festa all’Autodromo di Modena : Dopo l’ingresso nel 2017 all’interno del network motoristico globale Motor1.com, oggi attivo in 9 edizioni (Italia, Stati Uniti, Uk, Germania, Francia, Spagna, Turchia, Ungheria e Brasile), OmniAuto.it ha di recente portato a temine il...

1° Maggio. Festa in Via Tiburtina : 1° maggio. Festa in Via Tiburtina – “Per molti, troppi anni, nei quartieri del IV Municipio – si legge in un comunicato diffuso dalla presidente Roberta Della Casa – non si sono creati momenti di aggregazione; nessuna Festa né eventi che permettessero svago, cultura e momenti di condivisione degli spazi comuni. “In questi due anni – afferma la Della Casa – abbiamo riportato vita nelle piazze, strade, ...

"CalendiMaggio" e sagra dei vertuti - Paganico Sabino in festa sulle rive del Lago del Turano : Giunto alla sedicesima edizione, l'evento proporrà tanti imperdibili momento come la mostra mercato di prodotti tipici, arti e mestieri, i laboratori, gli spettacoli gratuiti e le degustazioni. 26 ...

Primo Maggio - la storia : perché è la Festa del Lavoro? : Il Primo Maggio nasce assieme alle rivendicazioni dei lavoratori. Curiosamente, la ricorrenza è legata a un fatto drammatico della storia sociale degli Stati Uniti, fra i pochissimi paesi al mondo dove oggi la Festa del lavoro non si celebra il 1° Maggio bensì il Primo lunedì di settembre. Nel XIX secolo i lavoratori negli Usa sono organizzati grazie all’industrializzazione e all’impiego di forza lavoro immigrata dall’Europa ...

Primo Maggio a Olbia : il programma completo della festa e i concerti : I concerti in programma per il Primo Maggio. Manca poco meno di una settimana al grande evento del Parco Fausto Noce a Olbia. In questi giorni vedremo l'area verde trasformarsi per accogliere l'ottava ...

1° Maggio - Festa dei lavoratori : il 94% degli italiani crede che un buon livello di inglese equivalga a migliori condizioni lavorative : Se da tempo l’inglese è la lingua franca per eccellenza nella comunicazione internazionale, oggigiorno è diventato di vitale importanza anche per trovare lavoro nel nostro paese, come dimostra un sondaggio sul tema condotto da ABA English, scuola di inglese online con milioni di studenti in tutto il mondo. Secondo i dati del sondaggio condotto tra 4.600 alunni provenienti da diversi paesi, di cui 1.400 italiani, il 94% degli intervistati ...

Ponte 25 Aprile-1° Maggio : festa di liberazione da traffico - stress e polveri sottili per i lavoratori che dedicheranno ore di riposo ai viaggi auto-più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate : Il Ponte 25 Aprile-1° Maggio si profila all’orizzonte come una sorta di festa di liberazione da traffico, stress e polveri sottili per i lavoratori che, da domani in avanti, dedicheranno qualche ora dei loro giorni di riposo ai viaggi auto-più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate. La funzionale rete di mobilità dolce che si dirama dall’Autostrada Melegnano-Agrate (33 chilometri raccordati con A4 Torino-Venezia, A35 BreBeMi e A1 ...

Lavoro : Cgia - il 25 aprile e 1 Maggio per 5 mln italiani nessuna festa - 2 - : ... negozianti, addetti al soccorso stradale, benzinai, bagnini, giornalisti, operatori radio-Tv, fotografi, operai su impianti a ciclo continuo, addetti ai musei/cinema/teatri/mostre e spettacoli vari, ...

Lavoro : Cgia - il 25 aprile e 1 Maggio per 5 mln italiani nessuna festa : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Sia domani sia il prossimo primo maggio quasi 5 milioni di italiani lo passeranno al Lavoro: praticamente un occupato su 5. A rilevarlo è la Cgia di Mestre. Il settore dove la presenza degli occupati nei giorni di festa è più elevato è quello degli alberghi/ristoranti: i 688.300 lavoratori dipendenti coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti dello stesso settore per il 68,3 per cento. Seguono il ...