Zona Euro | invariata la fiducia dei consumatori nel mese di aprile

Judo - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 27 aprile. Avversari e tabellone verso la Zona medaglie : Sarà un’Italia da battaglia quella che entrerà in scena oggi, venerdì 27 aprile, in occasione della seconda giornata degli Europei 2018 di Judo, che hanno luogo a Tel Aviv (Israele). Dopo il fantastico argento conquistato da Matteo Medves nella categoria -66 kg, gli azzurri puntano ad incrementare il proprio bottino con le due principali armi a disposizione della pattuglia italiana: Fabio Basile e Edwige Gwend. Il primo si confronterà ...

Draghi : "Crescita EuroZona resta solida" : E ha ribadito: nella politica monetaria serve "pazienza,prudenza e perseveranza". Poi è tornato ad ammonire: l' attuazione delle riforme strutturali "deve essere rafforzata". E sulle misure ...

Draghi : "Crescita EuroZona resta solida" : E ha ribadito: nella politica monetaria serve "pazienza,prudenza e perseveranza". Poi è tornato ad ammonire: l' attuazione delle riforme strutturali "deve essere rafforzata". E sulle misure ...

Bce - Draghi : crescita EuroZona rimane solida e diffusa. Tassi invariati : La crescita dell'Eurozona dà segnali di 'moderazione' ma rimane coerente con le prospettive di ripresa dell'inflazione. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ...

Draghi : prosegue crescita EuroZona - ma "più moderata" : Il presidente della Bce si mantiene prudente ma ottimista sul futuro dell'economia europea, mentre è preoccupato per i dazi americani e la rappresaglia cinese, i tassi di interesse restano ai minimi storici

Draghi : "Crescita EuroZona resta solida" : 15.21 Nonostante i segnali di moderazione, dopo diversi trimestri superiori alle attese, la crescita dell'Eurozona resta "solida e con un'ampia diffusione". Lo ha affermato il presidente della Bce, Draghi. E ha ribadito: nella politica monetaria serve "pazienza,prudenza e perseveranza". Poi è tornato ad ammonire: l' attuazione delle riforme strutturali "deve essere rafforzata". E sulle misure commerciali annunciate dagli Usa: "Preoccupa" il ...

Dazi - riforma Ue - fine del Qe : le tre nuvole che minacciano la crescita nell'EuroZona : I rischi sulle prospettive di crescita che finora la Bce ha descritto «bilanciati» nella zona dell’euro iniziano a mostrare qualche segno di affaticamento, la fiducia si è incrinata, l’inflazione fatica e già il mercato si interroga, senza tuttavia particolari angosce, sull’entità di un potenziale rallentamento...

Le tre nuvole che minacciano la ripresa nell'EuroZona : FRANCOFORTE - I rischi sulle prospettive di crescita che finora la Bce ha descritto «bilanciati» nella zona dell'euro iniziano a mostrare qualche segno di affaticamento, la fiducia si è incrinata, l'...

Le tre nuvole che minacciano la ripresa nell’EuroZona : I rischi sulle prospettive di crescita che finora la Bce ha descritto «bilanciati» nella zona dell’euro iniziano a mostrare qualche segno di affaticamento, la fiducia si è incrinata, l’inflazione fatica e già il mercato si interroga, senza tuttavia particolari angosce, sull’entità di un potenziale rallentamento...

Judo - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 26 aprile. Avversari e tabellone verso la Zona medaglie : Cinque alfieri azzurri apriranno le danze oggi, giovedì 26 aprile, nella prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in programma a Tel Aviv. L’Italia si gioca le sue prime carte per puntare alle medaglie con tre potenziali outsider in ottica podio. L’attesa per i colori azzurri riguarda principalmente il grande ritorno ad alti livelli di Rosalba Forciniti, che nella categoria -52 kg partirà in sordina, ma con la consapevolezza di ...

Pil : Intesa Sp - crescita euro Zona rivista a +2 - 2% - euforia fine 2017 è un ricordo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Revisione al ribasso per la crescita del pil dell’eurozona che, per il 2018, passa da 2,4% al 2,2%. A rivedere le stime è Intesa SanPaolo, alla luce dei dati sulla fiducia diffusi oggi in Germania, Italia e Francia. “Nulla di drammatico si cresce ancor al di sopra del potenziale, ma come dire l’euforia di fine 2017 è orami un ricordo”, commenta Anna Maria Grimaldi, senior economist ...

Zona Euro - deficit/PIL in discesa nel 2017 : Teleborsa, - Nel 2017 migliorano deficit e debito in EuroZona e nell'Unione Europea. Secondo gli ultimi numeri pubblicati da Eurostat nella Zona Euro il rapporto deficit/PIL è sceso allo 0,9% dall'1,5%...

Zona Euro - deficit/PIL in discesa nel 2017 : Nel 2017 migliorano deficit e debito in EuroZona e nell'Unione Europea. Secondo gli ultimi numeri pubblicati da Eurostat nella Zona Euro il rapporto deficit/PIL è sceso allo 0,9% dall'1,5% del 2016 ...

EuroZona : in aprile attività economica stabile. Pil verso +0 - 6% : Roma, 23 apr. , askanews, In aprile attività economica stabile nell'Eurozona. L'indice Pmi, che misura l'andamento del settore manifatturiero e di quello dei servizi, è risultato pari a 55,2, lo ...