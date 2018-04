Yakuza 3 | 4 e 5 su PS4? SEGA potrebbe considerare la possibilità

eurogamer

(Di venerdì 27 aprile 2018) Se la domanda sarà abbastanza forte," ladi portare3, 4 e 5 su PlayStation 4. Questo è ciò che ha detto il produttore della serie di, Daisuke Sato, a PlayStation Access in una recente intervista.Come segnala VG247.com, così facendo si porterebbe l'intera serie disulla corrente generazione di PlayStation. Su, infatti, sono già disponibili0,Kiwami (Kiwami 2 in arrivo ad agosto) e6 The Song of Life, quest'ultimo recensito non molto tempo fa sulle nostre pagine.Sicuramente sarebbe un'ottima occasione per poter vivere tutta la serie disu un solo sistema, che ne pensate?Read more…